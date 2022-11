Niente più sorrisi in Giappone, Fuller regala una vittoria pesante alla Costa Rica

Dopo la vittoria a sorpresa contro la Germania, arriva una pesante sconfitta per il Giappone: a sorridere questa volta è la Costa Rica

Non è stata una delle partite più spettacolari del Mondiale quella tra Giappone e Costa Rica, anzi. La compagine nipponica ha accettato di giocarsela ai ritmi compassati degli avversari ed è caduta nella trappola preparata da Suarez: sconfitta pesante.

Un primo tempo senza grandi occasioni o colpi di scena è stato solamente il preludio ad una ripresa piuttosto scialba. Il primo vero grande acuto della partita è stato proprio il gol di Fuller, che ha sfruttato al meglio un errore in fase di disimpegno di Morita e ha bucato Gonda con un tiro a giro sul secondo palo. Ci è arrivato il portiere del Giappone, ma non è riuscito a deviare abbastanza il pallone per impedirgli di finire in rete. Dopo la grande e sorprendente vittoria contro la Germania, il Giappone ha perso contro la Costa Rica e ha riaperto le sorti del girone. Questa sera i tedeschi possono affrontare la Spagna con molta meno pressione, grazia alla disfatta della compagine guidata da Moriyasu.

TABELLINO E CLASSIFICA

Giappone-Costa Rica 0-1: 81′ Fuller

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Morita; Doan, Kamada, Soma; Ueda. All. Moriyasu

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Borges, Torres, Tejeda, Fuller; Contreras, Campbell. All. Suarez

Classifica Gruppo E: Spagna*, Giappone, Costa Rica 3 punti, Germania* 0

*Una partita in meno