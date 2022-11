Mondiali nel caos: macchine in fiamme e scontri violentissimi

Pomeriggio da dimenticare, con la violenza protagonista: scontri dopo Belgio-Marocco a Bruxelles. Ecco cosa è successo

Giornata di sorprese al Mondiale in Qatar. In mattinata, il Giappone, che al primo turno aveva avuto la meglio della Germania, è stato battuto dalla Costa Rica. Nel primo pomeriggio è toccato al Belgio andare ko.

De Bruyne e compagni sono stati sconfitti, dopo una prestazione davvero poco convincente, dal Marocco. Un passo falso, che chiaramente complica i piani di qualificazione dei Diavoli rossi. A nulla sono serviti gli ingressi in campo di Lukaku, De Ketelaere e Mertens.

I gol della vittoria di Zyech e compagni sono arrivati nel secondo tempo. Nel recupero la rete di Aboukhlal ha chiuso la partita, scatenando i festeggiamenti del Marocco, che ora sogna la qualificazione agli ottavi di finale.

Mondiale, scontri dopo Belgio-Marocco

Anche i tifosi, sparsi per il mondo, sono impazziti di gioia. Sono tante le comunità marocchine in giro per l’Europa. Quella di Bruxelles ha voluto festeggiare, scendendo per in piazza. Ma i festeggiamenti sono degenerati. Sono diversi i video, sui social, davvero agghiaccianti, che mostrano tifosi per strada che danneggiano auto e distruggono tutto ciò che gli sta attorno. Una vera e propria guerriglia urbana, con la polizia costretta ad intervenire in tenuta antisommossa.

La speranza, chiaramente, è di non rivedere più scene del genere. Quello che è successo a Bruxelles, ha davvero ben poco a che vedere con il calcio.