Doppio Kramaric e poker croato: Canada fuori dai Mondiali

Nel Gruppo F, Perisic e compagni salgono a quota quattro, raggiungendo al primo posto il Marocco. Ecco la situazione

Il Canada è fuori dai Mondiali. Il gol di Davies in apertura mette paura alla Croazia ma ad esultare alla fine è Modric.

Protagonista della sfida, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali, è stato Kramaric, autore di una doppietta. E’ sua la rete del pareggio al 36′; poi, prima della chiusura del primo tempo, il 2 a 1 firmato Livaja, che ribalta la partita.

Nella ripresa, la Croazia dilaga, in gol ancora con l’attaccante 31enne dell’Hoffenheim, prima del definitivo 4 a 1, a pochi secondi dal termine, in contropiede con Majer. Il Canada, come detto, con zero punti in classifica dopo due partite è dunque fuori dai giochi.

La Croazia, invece, sale a quattro punti, agganciando il Marocco, che nel primo pomeriggio aveva battuto il Belgio. Giovedì la sfida tra Modric e Courtois sarà un vero e proprio spareggio, con agli africani che saranno impegnati con i nordamericani.

Croazia-Canada 4-1: 2′ Davies(C); 36′ e 70′ Kramaric, 44′ Livaja, 94′ Majer

Classifica Gruppo F: Croazia e Marocco 4 punti, Belgio 3, Canada 0