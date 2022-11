La calma prima delle tempesta: Milinkovic-Juve con un altro big

La Juventus pensa già al prossimo futuro, quando la rosa di Massimiliano Allegri cambierà ancora. Due i nomi importanti che più di ogni altro, stuzzicano i bianconeri

È una Juventus work in progress quella che sta affrontando questa fase della propria storia. I bianconeri dopo una primissima parte di stagione disastrosa hanno provato a correggere il tiro con le sei vittorie consecutive in Serie A che hanno permesso alla compagine di Allegri di rinvigorire una classifica deficitaria tornando in zona Champions. Al netto di quello che racconterà il campo dopo il Mondiale, anche la sessione invernale di calciomercato emetterà i propri verdetti iniziando a porre anche qualche seme in vista di quelli che saranno i cambiamenti del prossimo futuro in termini di organico.

Dai giovani che stanno facendo bene come Miretti e Fagioli ad un Pogba da recuperare passando per chi alla Juve potrebbe arrivare, il tutto con un occhio direttamente proiettato al 2023.

Calciomercato Juventus, rivoluzione per il 2023: da Milinkovic-Savic a Zaniolo

A fine anno inoltre in parecchi andranno via dalla Juventus, mentre altri arriveranno per rinvigorire determinati reparti, il tutto con anche il nodo Rabiot da sciogliere visto il contratto in scadenza proprio nella sua miglior annata in bianconero. Due sono gli obiettivi già cerchiati in rosso per il futuro juventino, con particolare attenzione la prossima estate per ciò che accadrà a Sergej Milinkovic-Savic.

Alla luce di un contratto in scadenza con la Lazio nel giugno 2024 che andrà capito se verrà esteso, già dalla prossima estate il prezzo del cartellino non potrà superare determinate cifre. Un affare, al netto delle possibilità estive, che però come anticipato da Calciomercato.it sarebbe troppo complicato a gennaio per diverse ragioni, alla luce anche del rientro di Pogba.

La Juve resta però alla finestra per le sessioni successive, così come osserva anche Nicolò Zaniolo che pare avere una situazione congelata con l’appuntamento rinnovo slittato. La corsa è quindi ancora aperta ad ogni soluzione con i bianconeri che osservano attenti ed interessati a ciò che potrebbe accadere.