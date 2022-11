Luis Enrique in Serie A: succede tutto durante Spagna-Germania

Luis Enrique è impegnato sulla panchina della Spagna contro la Germania: arriva la clamorosa richiesta, approda in Serie A

Dopo i sette gol rifilati al Costa Rica, la Spagna è impegnata questa sera nella seconda sfida dei Mondiali in Qatar contro la Germania. Un match fondamentale, il primo vero grande incontro di questo torneo con due delle candidate ad arrivare fino in fondo che si sfidano.

I tedeschi, sconfitti all’esordio dal Giappone, hanno l’obbligo di vincere, mentre gli spagnoli hanno la possibilità di fare fuori una possibile rivale. Proprio le Furie Rosse sono tra le Nazionali che hanno maggiormente impressionato finora in Qatar. Il gioco di Luis Enrique ruba l’occhio per la sua estetista, mista alla capacità di essere anche pratici. Un connubio che potrebbe portare la Spagna lontano ai Mondiali e che ha spinto molti tifosi a tifare per gli spagnoli e ad ‘adottare’ come allenatore Luis Enrique. Così, proprio mentre è in corso la sfida contro la Germania, arriva la richiesta per portare il ct in Serie A.

Calciomercato, Luis Enrique tra Juventus, Inter e Milan: cosa succede

Sui social il nome di Luis Enrique ricorre spesso anche nei messaggio di tifosi italiani. In tanti ne esaltano il gioco e il modo di allenare, molti sono quelli che lo vorrebbero vedere su una panchina in Serie A.

Così un tifosi juventino si dice disposto a tutto pur di vederlo il prossimo anno allenatore i bianconeri ed un altro consiglia alla dirigenza di fare presto visto il contratto in scadenza. Juventus ma non solo perché anche i tifosi di Inter e Milan vorrebbero l’allenatore spagnolo alla guida della propria squadra. Succederà mai?

Ecco alcuni tweet:

Sono in ginocchio @juventusfc luis Enrique vi prego — Golovinismo (@insorgiesonero) November 27, 2022

Mi farei 10 anni di galera con Paolo Brosio in cella pur di vedere Luis Enrique alla Juve — Giuventinismo 🇪🇸🇵🇹 (@giuventinismo) November 27, 2022

se a Giugno non prendiamo Luis Enrique io cambio squadra. — nique (@patiinho) November 27, 2022

La Spagna è fantastica. Che allenatore fenomenale Luis Enrique#FIFAWorldCup #Mondial2022 — Simone Di Tata (@SimoneDiTata) November 27, 2022

Luis Enrique all’Inter un giorno mi fomenterebbe molto di più di Simeone all’Inter, viva il calcio — IM FOMENTATORE NERAZZURRO 🚀🇦🇷🇯🇵🇰🇷 (@fyoobas) November 27, 2022

Tutti gli allegretti a tifare la Germania anticalcio, Forza Luis Enrique, forza Espana, #AgnelliOUT #AllegriOut — Sarriball (@RSettonce) November 27, 2022

Oggi più che mai con quel gran Signore di #LuisEnrique !#SpagnaGermania — 💙DanySpina🦋 (@TrueLoveDany) November 27, 2022