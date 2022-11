Attaccante offerto a gennaio: corsa a tre tra Juventus, Milan e Napoli

Pista di mercato pronta a infiammarsi a gennaio, sfida a tre per l’attaccante in Serie A proposto a Juventus, Milan e Napoli

La lunga sosta del campionato di Serie A, per via dei Mondiali in Qatar, durerà ancora per qualche settimana. Alla ripresa delle ostilità, il 4 gennaio, partirà la caccia al Napoli capolista, con Milan, Juventus e tutte le altre inseguitrici chiamate a ricucire un gap importante ma non ancora definitivo.

Una sfida pronta a ripartire in campo ma anche sul mercato. Proprio dalla sessione di trasferimenti, le big contano di riuscire a trovare gli innesti in grado di invertire l’inerzia del campionato, finora totalmente a vantaggio degli azzurri di Spalletti. Juventus e Milan in particolare sembrano credere alla possibilità della rimonta e si preparano a confrontarsi con i partenopei, per l’appunto, anche sul mercato, con una lotta a tre che si profila per un attaccante che sarebbe stato proposto a bianconeri, rossoneri e azzurri.

Mendes si muove per Adama Traore: proposta a Juventus, Milan e Napoli

Il giocatore in questione sarebbe Adama Traore. Lo spagnolo classe 1996 è ritornato al Wolverhampton dopo il prestito e il mancato riscatto al Barcellona nella prima parte del 2022. Una stagione, fin qui, piuttosto deludente per lui con la maglia dei Wolves, con un solo gol in 14 presenze totali e che rispecchia le difficoltà della squadra di Lopetegui, addirittura ultima in classifica con soli 10 punti. Secondo il ‘Mirror’, Jorge Mendes, il suo agente, avrebbe proposto alle tre squadre italiane, tra le altre, il suo assistito. Per il momento, non si parla ancora di possibili offerte in risposta. Il Napoli, a quanto pare, non sarebbe interessato nell’immediato, ma potrebbe esserlo a giugno, quando il giocatore sarà libero a parametro zero. Juventus e Milan invece starebbero riflettendo sull’opportunità di presentare una proposta al Wolverhampton, che di suo non vorrebbe cederlo, anche per la già richiamata difficile situazione di classifica e lo lascerebbe andare soltanto per una proposta economica allettante.