Croce e delizia Rabiot, richiesta ‘fulminea‘: “18 milioni a stagione”

Da pochi istanti si è chiusa Francia-Danimarca: le reazioni social sulla prestazione di Rabiot hanno fatto subito il giro del web.

Giù il sipario su Francia-Danimarca. Al termine di quasi 100 minuti piuttosto intensi, i Galletti si sono imposti per 2-1 in virtù della doppietta messa a segno da Mbappé. Inutile il momentaneo pareggio di Christensen. Volente o nolente, però, Adrien Rabiot ha fatto nuovamente parlare di sé.

Il centrocampista della Juventus si è reso protagonista di una prestazione dai due volti. Fino al goal della Danimarca, infatti, la mezzala della Juventus aveva nuovamente giganteggiato, facendosi notare in zona goal anche in svariate circostanze. Il centrocampista bianconero si è esibito anche in una semi rovesciata che per poco non terminava nello specchio della porta. In occasione della rete avversaria, però, Rabiot non è stato esente da colpe, essendosi perso in marcatura proprio l’autore del goal Christensen. Una disattenzione che di certo non è passata inosservata, e che spiega il motivo per il quale il web si è letteralmente diviso nel commentare la prestazione del “Duca”. Passiamo in rassegna una rapida carrellata.

Rabiot adesso lo riconosco, rinnovategli il contratto mi raccomando, — Andrea Bobini (@AndreaBobini) November 26, 2022

Qui sopra avevo letto che rabiot fosse il miglior centrocampista della serie a, ma va bene avete ragione — ilaria🇩🇪🇭🇷¦¦¦🏆❤️🖤 (@romagnolismo) November 26, 2022

Com’era la storia del contratto in scadenza di Rabiot?#FranciaDanimarca — Paolo (@Vorlander13) November 26, 2022

Ora che ha dichiarato di voler andare via dalla Juventus mi fa il fenomeno #Rabiot — leo.. (@leonardcrsette) November 26, 2022