Lewa rompe il digiuno e la Polonia vola: Arabia Saudita battuta 2-0

La Polonia si impone per 2-0 a discapito di un’Arabia Saudita che ha a lungo messo in difficoltà Lewandowski e compagni.

Serviva una prova importante alla Polonia per imprimere la prima svolta al cammino nel proprio girone. Al termine di 100 minuti di gioco vibranti, in cui l’Arabia Saudita ha spesso messo in difficoltà la compagine polacca, Lewandowski e compagni sono riusciti ad imporsi con un secco 2-0.

A decidere il match sono state le reti di Zielinski e Lewandowski: l’attaccante del Barcellona è parso subito in palla, propiziando anche una traversa. L’Arabia Saudita, però, può recriminare per l’errore da dischetto di Al-Dawsari al tramonto del primo tempo. Szczesny ha tenuto in galla i suoi anche in altre circostanze, con gli uomini di Renard che hanno sciupato diverse occasioni per pareggiare la contesa. Nel secondo tempo una Polonia cinica ha prima flirtato con il goal grazie ad una conclusione precisissima di Milik, salvo poi riuscire a raddoppiare e chiudere la contesa in virtù della rete messa a segno da Lewandowski.

In attesa della sfida di questa sera tra Argentina e Messico, la Polonia balza momentaneamente in testa al gruppo C con 4 punti, scavalcando l’Arabia ferma a tre. Ultima spiaggia per l’Albiceleste di Leo Messi, che dopo il KO all’esordio non può più permettersi passi falsi.