Big ko, scatta l’allarme: “Juve molto preoccupata”

Juventus, le sue condizioni tengono in apprensione tutto il mondo bianconero. L’infortunio potrebbe rivelarsi più grave del previsto.

Nella rincorsa in campionato un ruolo di nevralgica importanza in casa Juventus è stato ricoperto dalla ritrovata compattezza difensiva. I sei clean-sheet consecutivi non possono di certo passare inosservati, e testimoniano in maniera tangibile gli enormi progressi fatti registrare dagli uomini di Allegri.

Il cambio di modulo – ed il passaggio in pianta stabile alla difesa a tre – sta cominciando a dare i suoi frutti. Uno dei calciatori il cui contributo non è mai venuto a mancare è Danilo, che anche all’esordio ai Mondiali contro il Brasile si è reso protagonista di una prestazione esaltante. Il poliedrico difensore carioca si sta ritagliando un ruolo totale. Tuttavia, contro la Serbia è stato costretto ad uscire anzitempo a causa di un problema alla caviglia. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore della Juve hanno evidenziato una lesione al legamento mediale della caviglia, che sicuramente gli faranno saltare la fase a gironi.

Danilo e la paura della Juventus: la rivelazione di Momblano

La preoccupazione, però, è che l’entità del guaio fisico accorso a Danilo sia più grave del previsto. Come riferito nel corso della diretta Twitch di Juventibus, infatti, il club bianconero è seriamente preoccupato per l’infortunio patito dal proprio veterano. Ecco quanto riferito da Momblano: “Mi arrivano notizie di una forte preoccupazione da parte della Juventus sull’infortunio di Danilo. Probabilmente non è un infortunio di poco conto come si pensava.”

Scenario dunque da monitorare con estrema attenzione. A rendere sicuramente il quadro clinico più certo saranno i prossimi esami a cui verosimilmente si sottoporrà il difensore della Juve. A caldo, Danilo ha esternato la sua volontà di continuare a lottare per continuare ad essere protagonista con il Brasile ai Mondiali. La Juve, però, osserva preoccupata l’evolversi dello scenario. Un’eventuale ricaduta potrebbe rimescolare nuovamente i tempi di recupero. Opzione che chiaramente i bianconeri vogliono evitare, anche alla luce dell’importanza che Danilo riveste nello scacchiere tattico di Allegri.