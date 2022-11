Apprensione Juve per Danilo: ecco come stanno le cose

Il difensore della Juventus si è infortunato nella gara d’esordio al Mondiale contro la Serbia che il Brasile ha vinto 2-0 grazie alla doppietta di Richarlison

Nelle ultime ore è stato creato un po’ di allarmismo in merito alle condizioni fisiche di Danilo, il quale ha rimediato un infortunio (come Neymar) alla caviglia nel match contro la Serbia che ha sancito il debutto del Brasile nel Mondiale in Qatar.

Al momento non ci sono novità rispetto al comunicato ufficiale della Federcalcio brasiliana, che ha parlato di “lesione al legamento mediale della caviglia sinistra”. Lo staff medico della Juventus è in contatto con quello della Nazionale guidata da Tite. In questi giorni il difensore farà terapie per poi vedere, quotidianamente, se potrà tornare in campo entro il Mondiale. In casa bianconera c’è una preoccupazione moderata, ‘giusta’ in rapporto a quanto successo al jolly di Allegri, che ha certamente ancora qualche speranza di tornare a disposizione del suo Commissario tecnico, specie se – come probabile dopo il successo sulla Serbia – il Brasile dovesse superare la fase a gironi.

Trentuno anni compiuti lo scorso luglio, Danilo è un punto fermo del Brasile nonchè un pilastro e il leader della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non rinuncia mai, non a caso fino alla pausa per Qatar 2022, il classe ’91 di Bicas ha giocato praticamente sempre, saltando solo l’ultima gara della fase a gironi di Champions contro il Psg poiché squalificato. A fine stagione, se non prima, potrebbe rinnovare il contratto adesso in scadenza a giugno 2024.