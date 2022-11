Mbappé stende la Danimarca: doppietta e Francia a punteggio pieno

L’attaccante francese ancora determinante nel secondo match della Nazionale di Deschamps ai Mondiali di Qatar 2022

Contro una buonissima Danimarca, la Francia si aggrappa a Kylian Mbappé per conquistare i tre punti e andare a punteggio pieno nel Gruppo D. L’attaccante del Paris Saint Germain ancora una volta decisivo con la sua doppietta, completata dopo la rete del momentaneo pareggio di Christensen.

Un match molto combattuto con la Francia che, complessivamente, ha meritato la vittoria sulla Danimarca per le tante occasioni reali e potenziali avute. A rompere l’equilibrio in campo tra le due nazionali è stato proprio Mbappé al 61′: splendida triangolazione con Theo Hernandez dalla sinistra e finalizzazione perfetta da parte del centravanti del Psg.

Pareggio della Danimarca che non è tardato ad arrivare. Sette minuti più tardi, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Christensen è stato infatti il più lesto ad avventarsi sul pallone sporcato da Andersen, anticipando Rabiot per il gol del pareggio. Per il centrocampista della Juventus, a parte la disattenzione sulla rete danese, anche questo pomeriggio è stata una buona prestazione specialmente in fase offensiva.

Giunti nei minuti finali dell’incontro, quando il pareggio sembrava ormai inevitabile, è sbucato ancora una volta Kylian Mbappé con la rete decisiva per la Francia. Su cross dalla destra di Griezmann, l’attaccante in posizione regolare ha sorpreso la difesa della Danimarca per il gol dei tre punti che porta la nazionale di Deschamps a punteggio pieno in classifica.

Per quanto riguarda gli altri due ‘italiani’ in campo, da segnalare una prestazione meno vivace del solito per Olivier Giroud, sostituito infatti ad inizio ripresa da Marcus Thuram. Tra i migliori in campo invece Theo Hernandez, autore dell’assist in occasione del primo gol con il quale la Francia ha sbloccato la partita.

Mondiale Qatar 2022, tabellino e marcatori di Francia-Danimarca 2-1

61′ Mbappé (F), 68′ Christensen (D), 86′ Mbappé (F)

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris Koundé, Varane (75′ Konaté), Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé (75′ Coman), Griezmann (90’+3 Fofana), Mbappé; Giroud (63′ Thuram).

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen (90’+2 Bah), Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom (85′ Norgaard), Damsgaard (73′ Dolberg); Cornelius (46′ Braithwaite).

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: Christensen (D), Cornelius (D), Koundé (F)

Espulsi: –