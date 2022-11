Show al Mondiale e futuro in Premier: Juve e Milan devono arrendersi

Mondiali da protagonista e ora il suo prezzo sale alle stelle: per Juventus e Milan il pericolo è la corsia preferenziale del Manchester United

Lo United pronto a prendersi la perla del Mondiali. Il Manchester vanterebbe una corsia preferenziale per arrivare all’attaccante che sta confermando tutto il suo valore anche nella rassegna iridata in corso in Qatar.

Due partite e due gol per Cody Gakpo con la maglia dell’Olanda ai Mondiali: il primo al debutto contro il Senegal nella vittoria per 2-0 degli orange, l’altro contro l’Ecuador nell’1-1 che ha avvicinato la qualificazione agli ottavi. Ventitré anni, di proprietà del Psv Eindhoven, ha la capacità di giocare in qualsiasi ruolo dell’attacco. Nasce come ala sinistra, ma può occupare anche la posizione di punta centrale o di trequartista, come accaduto proprio con la Nazionale.

Già protagonista con la maglia del club (13 i gol stagionali con ben 17 assist), Gakpo sta confermando anche ai Mondiali il suo talento e questo non fa che accrescere l’interesse su di lui dei principali club europei. In Italia Milan e Juventus sono segnalate sulle sue tracce, ma la squadra favorita è un’altra: il Manchester United.

Calciomercato Juventus, United favorito per Gakpo

A parlare dell’interesse dei ‘Red Devis’ per il 23enne nato ad Eindhoven è il ‘Mirror’ che spiega come le ottime prestazioni al mondiale che potrebbe spingere il Psv ad alzare il prezzo del suo cartellino.

Già prima del Qatar per acquistare Gakpo servivano cinquanta milioni di euro, ora la sua valutazione è destinata ad aumentare ulteriormente. Questo però non spaventa il Manchester United che in estate ha già pescato, a cifre elevatissime, dal campionato olandese, acquistando Lisandro Martinez e Antony. Una doppia operazione che, stando alla fonte prima menzionata, potrebbe mettere in prima fila i Red Devils nella corsa a Gakpo. Un calciatore che ha deciso di prendersi la scena e farlo anche al mondiale in maniera eclatante con due gol in due partite.

Il suo nome era già sul taccuino anche della Juve come confermato a Calciomercato.it su Tv Play da Gabriele La Manna:”E’ il giovane su cui puntare ai Mondiali. Si vociferava di un interesse della Juventus e forse c’è stato qualcosa di più del semplice interesse”.