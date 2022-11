Jolly vincente per Ancelotti: Asensio ribalta l’Inter

Marco Asensio uomo copertina della Spagna dopo il travolgente esordio Mondiale delle ‘Furie Rosse’ di Luis Enrique. Ecco l’intreccio di mercato con l’Inter

Luis Enrique gli ha dato fiducia e lui ha ripagato il Ct spagnolo con un gol e una prestazione all’altezza della situazione.

Stiamo parlando di Marco Asensio, schierato titolare nel tridente senza centravanti della Spagna insieme a Dani Olmo e Ferran Torres nello schiacciante 7-0 rifilato al malcapitato Costarica. Il talento del Real Madrid si è mosso a meraviglia da falso nueve e firmato il centro del momentaneo raddoppio delle ‘Furie Rosse’. Asensio arrivava al Mondiale in Qatar tra le polemiche, con critica e addetti ai lavori sorpresi della sua convocazione malgrado il poco minutaggio concessogli finora in stagione da Carlo Ancelotti nel Real. Su Asensio continua la telenovela sul futuro, visto che il giocatore classe ’96 è in scadenza a fine stagione con il club campione d’Europa.

Le italiane sono da tempo sempre molto attente agli scenari sul fantasista, mentre il compagno di nazionale Pedri lo corteggia per portarlo chissà nelle fila del rivale Barcellona. Intanto Asensio è concentrato soltanto sulla rassegna mondiale, ribalta e vetrina che potrebbe comunque incidere in maniera importante sul proprio destino. Le negoziazioni con il Real Madrid sono adesso in una fase morta, con l’ex Maiorca che rischia seriamente di lasciare a parametro zero i ‘Blancos’ a fine stagione.

Calciomercato Inter, Ancelotti ci prova: carta Asensio per il sogno Skriniar

Asensio ha negato recentemente frizioni con Ancelotti, sottolineando però che per la firma più che la sua volontà servirà un via libera convinto da parte della dirigenza e del presidente Florentino Perez. E il Real – almeno per il momento – non sembra così solerte a blindare il nazionale spagnolo con il prolungamento contrattuale. Per non perdere quindi gratis il calciatore a fine stagione, Florentino potrebbe sfruttarlo come jolly di mercato a gennaio per arrivare ad altri obiettivi priorità per lo schieramento di Ancelotti.

L’allenatore di Reggiolo ha chiesto alla dirigenza madrilena un difensore di spessore come rimbalza dalla Spagna e nei suoi desideri in primis ci sarebbe Milan Skriniar. Il forte difensore slovacco è anche lui in scadenza con l’Inter, anche se l’Ad nerazzurro Marotta continua a professare ottimismo per la firma e la permanenza a Milano dell’ex Sampdoria. Ma se la fumata bianca non dovesse arrivare, una clamorosa rottura porterebbe l’Inter a valutare l’addio del centrale già nella finestra di gennaio. In questo scenario, il Real Madrid potrebbe farsi sotto offrendo il cartellino di Asensio più un assegno cash per strappare il sì del sodalizio di Zhang e battere la concorrenza del Paris Saint-Germain. Un intreccio che ribalterebbe il mercato invernale in Viale della Liberazione.