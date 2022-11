Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi venerdì 25 novembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 25 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata alla “magia” del Brasile. Buona la prima per la Nazionale di Tite, che supera 2-0 la Serbia di Milinkovic e Vlahovic. I verdeoro, però, sono in apprensione per le condizioni di Neymar, uscito con una caviglia piuttosto malconcia. Brasile col fiato sospeso in atteso degli esami strumentali. Focus anche su “CR5”: con la rete all’esordio contro il Ghana, Cristiano Ronaldo è diventato l’unico calciatore della storia a segnare in cinque Mondiali.

“Signori, questa è samba”, è la prima pagina odierna del ‘Corriere dello Sport’. Richarlison e compagni stendono la Serbia, dell’attaccante del Tottenham la doppietta decisiva, con il secondo gol capolavoro. È anche il giorno del ricordo di Diego Armando Maradona a due anni dalla morte del “Pibe de Oro”.

La prima pagina di ‘Tuttosport’ è invece dedicata a Moise Kean. Intervista al fratello del centravanti della Juventus, uno dei grandi trascinatori della squadra bianconera fino alla pausa. Focus su presente e soprattutto futuro del classe 2000, che è al lavoro per conquistarsi la conferma nella Juve. In taglio alto titolo dedicato sempre al Brasile e alla magica doppietta di Richarlison.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 25 novembre

Tutti gli occhi del mondo sono rivolti sul Qatar, ed è così anche nei principali quotidiani esteri. Il francese ‘L’Equipe’ apre con l’infortunio della stella del Brasile e del PSG: “samba triste” in seguito al problema alla caviglia accusato da Neymar. Infine, il quotidiano portoghese ‘A Bola’ dedica la prima pagina al Portogallo di Santos e dell’eterno Cristiano Ronaldo. L’ex Juventus, svincolato dopo l’addio al Manchester United, scrive un altro pezzetto di storia.