Olanda-Ecuador, pareggio con polemica: “Errori incomprensibili”

Dopo il vantaggio del primo tempo, la formazione ‘Orange’ si è fatta raggiungere nella ripresa dal pareggio del solito Enner Valencia

Si è chiusa sul risultato di parità la penultima partita di giornata tra Olanda ed Ecuador. Un risultato che non consente alla squadra allenata dal ct Louis van Gaal di tentare la fuga in classifica, contro una selezione che – dopo l’esordio vincente contro il Qatar – si conferma ancora una volta un avversario tosto da affrontare.

Su quanto visto nei 90 minuti, invece, a brillare è stata soprattutto la rete di un fenomenale Gakpo. E’ stato proprio l’esterno olandese di proprietà del Psv Eindhoven a sbloccare il match dopo appena 6′ di gioco, battendo a rete il portiere avversario con un mancino potentissimo e spettacolare. Il secondo gol in questo torneo per l’attaccante che ancora una volta si dimostra tra le migliori sorprese di questa Olanda.

Una partita comunque molto combattuta grazie alle fiammate improvvise dell’Ecuador in fase offensiva. Nazionale che anche questo pomeriggio si è fatta trascinare dal leader dello spogliatoio, Enner Valencia. Dopo la doppietta nel match che ha aperto i Mondiali di Qatar, l’ecuadoriano al 49′ è stato abile a raccogliere una respinta corta in area di rigore olandese e timbrare la rete del pareggio definitivo. Raggiunta la nuova parità, l’Olanda è stata poi incapace di rimettere in carreggiata il match, rischiando addirittura di perderlo in più occasioni.

Mondiale Qatar 2022, tabellino e marcatori di Olanda-Ecuador 1-1

OLANDA- ECUADOR 1-1

6′ Gakpo (O), 49′ E. Valencia (E)

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners (79’ De Roon), De Jong, Blind; Klaassen (69’ Berghuis); Gakpo (79’ Weghorst), Bergwijn (46’ Depay).

ECUADOR (3-5-2): Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan; Plata (90’ Ibarra), Estrada (74’ Sarmiento), Valencia (90’ Rodriguez).

Arbitro: Ghorbal (Algeria)

Ammoniti: Mendez (E)

Espulsi: –

Nel pareggio deludente per l’Olanda contro un Ecuador sempre più sorprendente, sui social è stato preso di mira soprattutto Denzel Dumfries per la partita poco vivace. Alcuni degli utenti di ‘Twitter’ hanno definitivo così la partita dell’esterno nerazzurro: “Non ho ancora visto una partita in cui ha fatto la differenza, sia con l’Olanda che con l’Inter. Oggi male, mai avanti, molti errori incomprensibili”. Polemica anche in Inghilterra: “Todd Boehly guarda questa partita e licenzia i suoi scout per aver sempre suggerito Dumfries”.

#Dumfries penosissimo per ora — Profeta NeroAzzurro (@ProfetaNeroAzz1) November 25, 2022

Todd Boehly watching this game and firing his scouts for ever suggesting Dumfries. #Inter #NED #Dumfries — Gianni Serbs 🇷🇸 (@SauceGMP) November 25, 2022

Minchia come sta messo male #Dumfries. — Paolo@sea🖤🖤🖤💙💙💙 (@PaoloHex) November 25, 2022