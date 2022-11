“È il top player del Mondiale! Anzi no, è trash”: il web si divide

Mondiale in Qatar con protagonisti inattesi che dividono l’opinione pubblica: il dibattito social si accende

E’ un Mondiale, quello in Qatar, in cui spunti di discussione non mancano di certo. La cornice è quella che è, con polemiche infinite sulla gestione dell’evento da parte della FIFA, sulle vittime nel corso della costruzione degli stadi, sul tema dei diritti umani. Ma dal punto di vista calcistico, in campo, la manifestazione si sta rivelando avvincente, con grandissime sorprese.

Nella sola prima giornata della fase a gironi, già risultati a dir poco imprevedibili, con Argentina e Germania, autentiche corazzate, sconfitte in rimonta da Arabia Saudita e Giappone, solo per citare i più eclatanti. Si sono distinte Spagna, Inghilterra, Francia, Brasile, capaci di vincere largamente e convincendo, ma per il resto sono state moltissime le gare in grande equilibrio, e le grandi storie che il torneo ci sta regalando. Storie che ci vengono raccontate, sulla Rai, da telecronisti e commentatori tecnici, che stanno provando ad appassionare il pubblico italiano a uno spettacolo che vede, per la seconda volta di fila, l’assenza della nostra Nazionale.

Impresa Iran contro il Galles, tiene banco il commento tecnico di Stramaccioni: pareri contrastanti

Particolare l’enfasi che sta ponendo nei suoi commenti tecnici Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore di Inter e Udinese ha dimostrato grande conoscenza del calcio asiatico, vista la sua esperienza in Iran con l’Esteghlal e in Qatar con l’Al-Gharafa e non è riuscito a contenere il suo entusiasmo, prima di fronte alla vittoria dell’Arabia contro l’Argentina, e poi oggi, quando l’Iran di Queiroz ha battuto il Galles con due reti nei minuti di un lunghissimo recupero assegnato dall’arbitro dopo l’espulsione del portiere gallese Hennessy rivista al Var. Il suo atteggiamento in telecronaca, con qualche strafalcione e alcuni tormentoni già diventati virali, divide l’opinione sui social. C’è chi apprezza il suo entusiasmo genuino, che trasmette grande emozione, chi invece lo ritiene troppo ‘trash’ e con un vocabolario limitato e a cui dovrebbe prestare maggiore attenzione. Ecco alcuni dei principali commenti su Twitter dopo la gara di oggi tra Galles e Iran:

Propongo #Stramaccioni nella doppia veste di allenatore e commentatore della #nazionaleitaliana ⚽️ #Qatar2022 — Domenico Occhipinti (@DomeOcchipinti) November 25, 2022

#Stramaccioni ha avuto un orgasmo al primo gol dell'Iran. Comunque vittoria meritata, ho visto un pessimo Galles e pure un pessimo Bale.#GallesIran — Angelo51 (@angelonuovo51) November 25, 2022

“L’#Iran ha iniziato a bombardare l’area…calcisticamente parlando” Dal Vangelo del telecronista secondo #Stramaccioni. #GallesIran — Pier Francesco Pastore (@PierPastore) November 25, 2022

ESPLODE la parte persiana…sono SALTATI tutti…l'iran sta BOMBARDANDO il galles… #Stramaccioni oggi ci hai STESO 😂 — allegri il male del calcio (@ALLEGRIVERME) November 25, 2022

#Stramaccioni che grida yeah al gol Dell #Iran è la cosa più trash ma anche più bella che fa un telecronista #GallesIran #WorldcupQatar2022 — SC1985 (@ercolino85) November 25, 2022

Ma #Stramaccioni ..parla solo in gergo? — Simone Luciani (@sluciani76) November 25, 2022