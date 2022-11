È festa Iran: il Galles di Bale è quasi fuori dal Mondiale

Recupero letale per il Galles: Cheshmi e Rezaeian stendono Bale e compagni, ad esultare è l’Iran del Ct Queiroz nel match del gruppo B del Mondiale di Qatar 2022

L’Iran batte nel recupero il Galles di capitan Bale e tiene in vista le speranze di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar.

La gran botta da fuori al 97′ di Cheshmi sblocca il risultato e fa esplodere Queiroz e tutti i tifosi iraniani sugli spalti, prima del raddoppio al 111′ firmato dal cucchiaio vincente di Rezaeian. Il Galles a quattro minuti dal 90′ era rimasto in dieci per il rosso da ultimo uomo del portiere Hennessey, prima ammonito e poi espulso dopo la verifica al VAR dell’arbitro Escobar. Nel corso del secondo tempo anche due legni colpiti da parte della nazionale asiatica, che ha conquistato meritatamente i tre punti. L’Iran riscatta così l’umiliante ko per 6-2 dell’esordio contro l’Inghilterra, mentre i gallesi del CT Page (che nella prima gara avevano pareggiato 1-1 contro gli Stati Uniti) dovranno necessariamente battere i ‘cugini’ inglesi nell’ultima sfida del girone B per cercare una qualificazione agli ottavi che al momento appare lontanissima.

Mondiale Qatar 2022, tabellino e mercatori di Galles-Iran

GALLES-IRAN 0-2

97′ Cheshmi; 111′ Rezaeian

Galles (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, B. Davies; C. Roberts (57′ Johnson), Ramsey (87′ Ward), Ampadu (77′ Allen), N. Williams; Bale, Moore, Wilson (57′ James). CT: Page

Iran (4-4-2): S. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh (77′ Jahanbakhsh), Nourollahi (77′ Cheshmi), Ezatolahi (83′ Karimi), Hajisafi (77′ Torabi); Taremi, Azmoun (68′ Ansarifard). CT: Queiroz

Arbitro: Escobar (Guatemala)

Ammoniti: Rodon (G), Rezaeian (I), Jahanbak

Espulsi: Hennessey (G)

Classifica Gruppo B: Inghilterra e Iran 3; Stati Uniti e Galles 1