Gattuso più Mendes: la Juventus piazza il colpo a sorpresa

La Juve a caccia di rinforzi sulla destra: alla lunga lista di candidati, si aggiunge un altro nome dalla Spagna

La Juventus studia i suoi uomini al Mondiale, per ora scesi in campo con fortune alterne. In primis Adrien Rabiot, in gol contro l’Australia, poi Brasile-Serbia che ha visto impegnati diversi bianconeri. Danilo e Alex Sandro hanno giocato titolari facendo una buona prestazione nel 2-0 verdeoro mentre Vlahovic è entrato dalla panchina e non ha ben figurato, Kostic è rimasto invece in naftalina fino alla fine. Entrambi, ha spiegato poi il ct Stojkovic, non erano al meglio e nel prossimo match potrebbero trovare più spazio.

A Torino, invece, intanto studiano pure la questione mercato e i rinforzi da regalare ad Allegri per completare la rosa. Che comunque a gennaio potrà contare nuovamente su gente come Pogba, Paredes, Di Maria (considerando gli argentini fino ad ora a mezzo servizio) e un più preparato Chiesa. A mancare è qualche puntello in difesa, a dispetto dei numeri che dicono ‘Juve meno trafitta di tutto il campionato con 7 gol subiti’. Ma al centro come sulle fasce il mirino è puntato, in Italia ma non solo. Da qualche giorno ormai si parla di Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma e in ormai in rottura totale con Mourinho. Non solo, perché ieri sono spuntati anche altri due ‘italiani’ come Singo del Torino e Maehle dell’Atalanta. Nomi che si aggiungono a Odriozola, giocatore che potrebbe dare grande respiro a Cuadrado o magari scalzarlo. Ma non è finita.

Gattuso in ansia, la Juve su Thierry Rendall Correia: assist di Mendes

La Juventus, infatti, guarda ancora in Spagna per rinforzare la fascia destra. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, tra i giocatori osservati c’è anche Thierry Rendall Correia. Si tratta di un terzino che gioca a destra nel Valencia di Rino Gattuso. Classe ’99, portoghese, è valutato circa 15 milioni di euro e da qualche tempo è ormai titolare al ‘Mestalla’. In questa stagione ha giocato tutte e 14 le partite dei ‘pipistrelli’ in campionato e tutte da titolare, saltando in totale una quarantina di minuti. Anche fisicamente, quindi, pare un giocatore più che affidabile.

Inoltre, Correia fa parte della scuderia di Jorge Mendes, con cui ovviamente la Juventus ha un buon rapporto. A questo si aggiunge il fatto che il Valencia non sia ancora a postissimo con i conti, nonostante le cessioni pesanti di Guedes e Soler in estate. Due addii che hanno alleggerito la situazione, ma il club – scrive ‘Sport’ – chiuderà comunque con 47 milioni di rosso. Per cui – anche se la società ha dato la disponibilità a Gattuso per qualche acquisto a gennaio – non sono da escludere neanche ulteriori cessioni. E la Juventus ha bisogno di ricambi sulle fasce.