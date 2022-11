L’assist dell’ex, Allegri e Mourinho sfruttano l’occasione

Juventus e Roma condividono la stessa esigenza sul mercato di gennaio e l’ex offre l’occasione ghiotta da cogliere a volo

Operazione fascia. Juventus e Roma, per motivi diversi, hanno la stessa esigenza nel mercato di gennaio: acquistare dei terzini per Allegri e Mourinho.

Il tecnico toscano li chiede praticamente da inizio anno qualcuno che con fiato e gamba migliori rispetto a Cuadrado ed Alex Sandro e a gennaio la Juve è pronta ad accontentarlo. Diversi gli obiettivi presenti sulla lista di Cherubini partendo da Odriozola e arrivando anche a Mahele e Singo.

Mourinho, invece, ha rotto con Karsdorp (anche lui piace alla Juve) che sarà ceduto a gennaio e ha bisogno di un terzino destro per la seconda parte di stagione. La caccia è partita ed un assist potrebbe arrivare da un ex di entrambe le squadre. Siamo sempre a Madrid, sponda Real, dove Florentino Perez e Carlo Ancelotti riflettono sul prossimo mercato. Anche al ‘Bernabeu’ c’è una carenza di terzini e il presidente dei blancos è pronto a correre ai ripari.

Calciomercato Juventus e Roma, via libera dal Real Madrid

Il Real Madrid è pronto a comprare almeno un terzino destro che possa affiancare o anche sostituire Carvajal. Quest’ultimo nella prima parte di stagione non ha convinto e, anche per questo, è finito in panchina anche al debutto mondiale della Spagna. Una situazione che, stando a quanto riportato da ‘elnacional.com’, potrebbe anche portare ad un addio del 31enne terzino destro qualora arrivasse un esterno che possa ambire al ruolo da titolare.

Ecco allora entrare in scena Juventus e Roma che potrebbero approfittare a gennaio dell’eventuale occasione Carvajal. Lo spagnolo porterebbe in dote una importante dose di esperienza e potrebbe arrivare anche con formule appetibili come quella del prestito fino a giugno. L’idea è sul tavolo, un terzino è quello che serve ad Allegri e Mourinho: l’ex Ancelotti potrebbe servire l’assist vincente.