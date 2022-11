Vogliono formalizzare la proposta: futuro rossonero per Cristiano Ronaldo

Esordio felice al Mondiale qatariota per Cristiano Ronaldo che trova la via del gol nel successo contro il Ghana e punta ancora a raccogliere record e successi. Intanto il suo futuro è da definire: ipotesi sudamericana

Contro il Ghana torna di scena Cristiano Ronaldo dopo la rescissione consensuale ufficializzata col Manchester United, e lo fa alla grande con un gol che vale un nuovo primato Mondiale e che apre le danze di una serata conclusasi con un pirotecnico 3-2. Una partita ricca di emozioni in cui il protagonista non poteva che essere CR7 che dalle lacrime iniziali al gol fino al timore per l’occasione finale di Williams ha rubato.

Al netto di quanto alla fine accadrà in Qatar col suo Portogallo, Ronaldo per ora è svincolato e dunque in attesa di una nuova destinazione da andare ad esplorare. Il fenomeno lusitano è stato accostato in ogni dove da quando si è svincolato dallo United: dal Chelsea al Bayern, passando per Newcastle, MLS e destinazioni esotiche negli Emirati Arabi.

Calciomercato, Ronaldo a caccia di squadra: suggestione Flamengo con un altro Mondiale da giocare

Il primo pensiero di Ronaldo per ora resta il Mondiale, ma una volta conclusa la sua avventura col Portogallo in quella che dovrebbe essere la sua ultima rassegna planetaria, dovrà ripensare nuovamente alla prossima squadra di club con cui andare a giocare. Il suo futuro resta molto ingarbugliato alla luce anche di un’età che avanza e di un ingaggio complessivamente ancora molto alto per tante.

Intanto c’è una suggestione dal Brasile con ‘Veja’ che sottolinea come il Flamengo abbia interpellato le società che sponsorizzano il reparto calcio del club per cercare di formalizzare una proposta allo stesso Cristiano Ronaldo in modo tale da provare ad avere nel club una stella assoluta per una manciata di mesi, in vista anche del Mondiale per Club. I negoziati non sono ancora iniziati ma la società rossonera intende presentare un’offerta anche se molto dipende dal consulto con gli sponsor.