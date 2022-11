“Da masochisti”: caos Vlahovic, la scelta manda in tilt il web

Brasile-Serbia, l’assenza di Vlahovic dal primo minuto non è passata affatto inosservata: social scatenati.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Brasile-Serbia. Contesa piuttosto equilibrata, nella quale la compagine verdeoro ha faticato e non poco a trovare il bandolo della matassa. Vinicius e Neymar hanno provato a far saltare il banco, ma alla fine è stato un assente – Dusan Vlahovic – a calamitare l’attenzione mediatica.

Non ancora al top della condizione, l’attaccante della Juventus non è stato schierato titolare. Una scelta che ha scatenato il web, con i social che sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi. Non sono pochi, infatti, i tifosi che si aspettano un ingresso in campo di Vlahovic a stretto giro di posta. Tra chi si lamenta dell’assenza dell’ex attaccante della Fiorentina e chi invece focalizza la propria attenzione sul modo con cui è stato gestito il serbo nell’ultimo periodo, il web è stato letteralmente invaso da messaggi di questo tipo. Ecco una rapida carrellata:

Giochi con Mitrovic e lasci Vlahovic in panca per scelta tecnica solo se sei un masochista. — Roberto Ciucci (@robbSnow94) November 24, 2022

Vlahovic panchinato da Mitrovic, eppure qualcuno parlava di 9 migliore della serie ass… — Dvciano Ochoa Mod (@LvxMeoDvx) November 24, 2022

Vlahovic già un bidone solo perché gioca con noi? — Andrea (@Andrea95745484) November 24, 2022

Assolutamente no dato che è stato ceduto dopo 6 mesi di Allegri per prendere vlahovic e ad oggi non è ancora esploso — Lorenzo (@LorenzoB_W) November 24, 2022