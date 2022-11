Embolo doma i ‘leoni’ del Camerun: la Svizzera non fallisce

All’Al Janoub Stadium è andata in scena la prima sfida valida per il gruppo G del Mondiale in Qatar. La gara tra Svizzera e Camerun si è conclusa con il successo degli elvetici firmato da Embolo

Questa mattina ha preso il via anche il girone G dei Mondiali qatarioti con la gara tra Svizzera e Camerun che apre una giornata che verrà poi conclusa stasera da Brasile-Serbia, l’altra sfida del raggruppamento. Alla luce della presenza dei verdeoro appariva quindi fondamentale partire bene sin da subito per gli elvetici e i ‘Leoni Indomabili’ che hanno dato vita ad una sfida parecchio tirata, soprattutto nel primo tempo.

Nella prima frazione Choupo Moting e soci appaiono più pericolosi con Sommer costretto ad intervenire soprattutto sul diagonale di Hongla. La reazione svizzera arriva proprio poco prima del fischio dell’intervallo con lo stacco di Akanji che fa solo da antipasto al cambio di passo di inizio ripresa.

Al rientro dagli spogliatoio la Svizzera prova a salire maggiormente in cattedra con il gol lampo di Embolo che approfitta di una dormita della difesa camerunense per insaccare alle spalle di Onana. Lo stesso portiere dell’Inter su un’azione fotocopia qualche minuto dopo interviene invece alla grande su Vargas mandando in angolo. Manca di reazione il Camerun che non riesce a trovare le giuste occasioni per provare a spaventare Sommer. È anzi la Svizzera che va più vicina ad un raddoppio che non arriverà mai.

Svizzera-Camerun 1-0, il tabellino

RETI: 47′ Embolo

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (dal 89′ Comert); Xhaka, Freuler; Shaqiri (dal 70′ Okafor), Sow (dal 70′ Frei), Vargas (dal 80′ Rieder); Embolo (dal 70′ Seferovic).

CAMERUN (4-3-3): Onana; Tolo, Castelletto, N’Koulou, Fai; Hongla (dal 68′ Ondoua), Anguissa, Gouet; Mbeumo (dal 80′ Moumi), Choupo-Moting (dal 75′ Aboubakar), Toko Ekambi (dal 75′ N’Koudou).

AMMONIZIONI: 36′ Fai, 64′ Elvedi, 83′ Akanji.