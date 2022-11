Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi giovedì 24 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 24 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Sui quotidiani nazionali italiani la notizia in prima pagina non può che essere quanto successo ieri al Mondiale tra Germania e Giappone. In campo durante i minuti regolamentari, ma ovviamente soprattutto con l’immagine già diventata iconica della nazionale tedesca con la mano davanti alla bocca. “Pazzo Mondiale”, titola ‘La Gazzetta dello Sport con l’esultanza di Asano. E poi la foto della Germania: “I tedeschi contro la Fifa con le mani sulla bocca”. Negli altri titoli spazio a Giroud “Indiavolato” e Neymar che oggi sfiderà la Serbia nell’esordio del Brasile, oltre all’Argentina: “Ora serve una… Joya” con l’immagine di Dybala. Spazio anche al mercato: “Juve avanti Karsdorp. La Roma: no al prestito”. E la data di Milan-Inter: “Derby in Supercoppa, da Milano a Riyad il 18 gennaio alle 20”.

“Mai dire banzai”, titola invece ‘Il Corriere dello Sport’ per l’uno due “micidiale” del Giappone che stordisce la Germania. Poi il gesto dei teutonici: “Bavaglio di mani contro la censura sui diritti”. E poi “Il giorno dei fenomeni”, ovvero Neymar e Cristiano Ronaldo che oggi fanno il loro esordio al Mondiale contro Serbia e Ghana, chiudendo il primo ciclo di partite. Poi sull’Inter il titolo “Dumfries via a giugno” e l’intenzione nerazzurra di cedere subito l’olandese trattenendolo però fino all’estate. Infine “Wijnaldum preoccupa la Roma” a proposito dell’infortunio e del rientro. Poi ‘Tuttosport’: “Germania, il gesto e la censura: ‘Sui diritti umani non si tratta’”. Il titolo principale però è sul mercato della Juve: “Gli occhi su Singo e Maehle”. Due “operazioni possibili a gennaio”, insieme al rinnovo di Iling e il riscatto di Milik.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 24 novembre

All’estero, in Spagna per la precisione, c’è ovviamente euforia per la vittoria roboante per 7-0 della squadra di Luis Enrique sul Costa Rica. “Para sonar”, titola ‘AS’ insieme ad ‘Harakiri aleman”. E poi l’attesa per Cristiano Ronaldo “A hacer historia” e Brasile “Se llena de polvora”. Iconica invece la prima pagina de ‘L’Equipe: “One Love” in prima pagina con l’abbraccio nell’esultanza di Mbappe e Griezmann. “Le declin allemand”, scrive invece su quanto successo in campo, e “Le modele espagnol”.