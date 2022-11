Ronaldo furioso dopo il gol: il gesto sfuggito ai telecronisti

Il Portogallo conquista i primi tre punti del Mondiale, ma Ronaldo si è reso protagonista di un gesto polemico dopo il gol del Ghana

Comincia col piede giusto l’avventura del Portogallo al Mondiale in Qatar. La squadra lusitana si è presa i tre punti al debutto, vincendo 3 a 2 contro il Ghana. In gol anche Cristiano Ronaldo, su un calcio di rigore assegnato dall’arbitro ai portoghesi durante il secondo tempo.

CR7, però, non ha affatto reagito bene al secondo gol messo a referto dalla compagine africana. L’autore è stato Osman Bukari, che per giunta ha pensato bene di festeggiare col famoso ‘Sium’ della superstar di Madeira, sostituita poco prima dal CT Fernando Santos con Gonçalo Ramos. Subito dopo è stato inquadrato Ronaldo – seduto in panchina – dalle telecamere, visibilmente contrariato. Il fenomeno ex Juventus, entrato da qualche giorno nella lista degli svincolati dopo essersi ufficialmente separato dal Manchester United, avrebbe ovviamente preferito non subire un’altra rete, dopo quella firmata da Ayew al 73esimo.

La fase difensiva non ottimale, unita all’esultanza provocatoria di Bukari nei suoi confronti, hanno smosso l’ira di Ronaldo, il quale non ha esitato a mostrare tutto il proprio disappunto per ciò che stava accadendo in quel momento alquanto concitato. Stasera l’attaccante, dal canto suo, è entrato nella storia: è diventato, infatti, il primo calciatore ad aver segnato in cinque campionati del Mondo. Un’altro record storico, da aggiungere allo straordinario palmares del campione 37enne (compirà 38 anni il 5 febbraio).

Portogallo-Ghana, Bukari esulta col ‘Sium’: Ronaldo furioso in panchina

Difficile, però, godersi a pieno questi prestigiosi traguardi, considerando la situazione poco piacevole sta affrontando Ronaldo. Come da lui stesso affermato, è il periodo peggiore in assoluto dell’intera carriera. In seguito alla famosa chiacchierata col noto giornalista Piers Morgan, c’era il sospetto che il rapporto fra CR7 e i ‘Red Devils’ potesse interrompersi a breve. Alla fine, si è optato per una rescissione consensuale del contratto, la cui scadenza era prevista per giugno 2023. Ciò chiaramente non fa altro che suscitare ulteriore curiosità circa la prossima avventura da calciatore del fuoriclasse, con uno scenario ancora tutto da definire. Ora, però, testa al Mondiale.