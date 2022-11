Ronaldo e Leao trascinano il Portogallo: Ghana battuto 3-2

Il Mondiale del Portogallo si apre con una vittoria per Cristiano Ronaldo e compagni, ma anche con qualche brivido di troppo

Cristiano Ronaldo si commuove cantando l’inno del suo Portogallo, una squadra che è attesa alla prova Mondiale e che potrebbe rivelarsi una delle sorprese finali.

Il primo tempo vede gli iberici comandare il gioco e far girare il pallone in maniera veloce e precisa, ma il Ghana è avversario temibile grazie alla sua velocità e una fisicità notevole, oltre a una grinta non indifferente. CR7 va in gol già nei primi 45 minuti, ma l’arbitro annulla per un presunto fallo. Le squadre vanno a riposo e la partita non si sblocca, ma il secondo tempo ricompenserà ampiamente.

Ronaldo nella storia: il Portogallo vince con qualche brivido

Il match cambia al 65esimo. Cristiano Ronaldo viene atterrato in area di rigore e l’arbitro non ci pensa due volte assegnando il penalty. L’ex Real Madrid si presenta dal dischetto e non sbaglia, entrando nella storia segnando in cinque diversi Mondiali. Le più grandi emozioni devono ancora arrivare. Il Ghana sfrutta un errore a centrocampo di Joao Felix: ne approfitta Ayew che firma il pareggio. Il Portogallo si scatena e dopo pochi minuti: prima lo stesso Joao Felix e poi Rafael Leao firmano il 3-1. È l’80esimo, ma non si può ancora cantare vittoria. Nove minuti dopo infatti Bukari accorcia le distanze e riaccende le speranze. Negli attimi finali, dopo nove minuti di recupero, Diogo Costa rischia la frittata, ma il Portogallo si salva in extremis. Finisce 3-2.

PORTOGALLO-GHANA 3-2

MARCATORI: 65′ rig. Cristiano Ronaldo (P), 73′ Ayew (G), 78′ Joao Felix (P), 80′ Leao (P), 89′ Bukari (G).

Gruppo H

Portogallo 3

Uruguay 1

Corea del Sud 1

Ghana 0