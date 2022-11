Altro 0-0 al Mondiale: l’Uruguay non passa contro la Corea del Sud

L’Uruguay era atteso dalla prova Corea del Sud alla sua prima partita del Mondiale in Qatar. Ecco com’è andata

È un Mondiale ricco di sorprese, emozioni e soprattutto polemiche. Ma è anche il Mondiale di tanti calciatori che una vetrina del genere non la vedranno più.

Ed è proprio per questo che la last dance dei calciatori dell’Uruguay sta attirando tanta simpatia, anche in Italia. Pensate a campioni come Godin, Suarez, Cavani, Caceres e poi al nuovo che avanza, rappresentato da Nunez e soprattutto Valverde. Oggi, però, all’esordio contro la Corea del Sud le cose non sono andate esattamente come previsto. La partita inizia subito con un tema chiaro: a manovrare di più sono i sudamericani, mentre gli asiatici restano ben coperti nella loro metà campo, tentando di fare male in contropiede. Soprattutto lanciando la stella della squadra, quel Son Heung-Min che sta facendo le fortune del Tottenham di Antonio Conte. L’occasione più ghiotta, però, nel primo tempo ce l’ha Nunez, che non capitalizza.

L’Uruguay non sfonda il muro di Son e compagni

Nel secondo tempo, i ritmi si alzano un po’, ma la storia della partita non cambia. L’Uruguay ci prova con i suoi uomini migliori e poco dopo quindici minuti del secondo tempo c’è anche la staffetta tra Cavani e Suarez. A prevalere, però, è la difesa avversaria che non viene scardinata dai ripetuti attacchi degli uomini di Diego Alonso. Valverde ci va vicinissimo al 90esimo, ma il suo bolide termina sul palo. Risponde subito Son, che però non centra di poco la porta. Finisce così 0-0, il quarto della prima giornata del Mondiale e non può essere casuale.

URUGUAY-COREA DEL SUD 0-0

Gruppo H

Uruguay* 1

Corea del Sud* 1

Portogallo 0

Ghana 0

*Una partita in più