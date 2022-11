Polemica contro la Juve di Allegri: “Faceva meglio a tacere”

Le ultime dichiarazioni di Dani Alves riguardanti la Juventus dei suoi tempi hanno fatto discutere molto. Sui social i messaggi non mancano

Mai banale e sempre piuttosto forte in quello che dice l’ex juventino Dani Alves, che intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato anche dell’interpretazione difensiva della Juventus in cui ha militato sotto la guida di Massimiliano Allegri: “Quella Juve era una squadra che strutturalmente era fatta per difendere. Io spingevo ma la cosa finiva per entrare in conflitto con l’idea della squadra, e per questo non giocavo quanto mi sarebbe piaciuto”.

Punta il dito quindi sull’atteggiamento troppo difensivo della Juventus l’ex Dani Alves che intanto si prepara all’inizio anche del suo Mondiale con il Brasile all’età di 39 anni.

Juventus, le parole di Dani Alves dividono e infiammano i social

Affermazioni quelle di Alves che hanno suscitato non poche reazioni anche sui social, innescando un polverone su Twitter risultando come sempre divisivo:

Dani Alves faceva meglio a tacere — Osvaldo Iacone

Oh ma allora è ancora vivo (a)Dani Alves!

Assurdo come basta nominare il mister migliore del mondo per tornare a far parlare di sé… — marco🇵🇹 (@JFCmarco) November 24, 2022

Pure durante il mondiale ci dobbiamo sorbire le interviste di Dani Alves sulla Juve. Pietà! — Alessandro C.

Non capisco inoltre perche Dani Alves non abbia scelto a questo punto una squadra diversa? Nonostante tutto ricordo che fece molto molto bene.

Infine voglio ricordarvi chi è Dani Alves, e vorrei non lo dimenticaste: pic.twitter.com/TKFK76E5QD — Daniele Marconi (@Daniele04288601) November 24, 2022

Le dichiarazioni di Dani Alves fanno ridere, quella squadra che lui dice era costruita per difendere, ha vinto campionato e coppa italia senza problemi, in Champions ha vinto a Oporto con 2 gol di scarto, ha rifilato 3 gol al suo Barca,4 gol al Monaco nella doppia sfida — Giuseppe