Ora è UFFICIALE: ecco quando si giocherà Arsenal-Juventus

La Juventus affronterà l’Arsenal in un’amichevole alquanto prestigiosa, prima di riprendere il campionato: decisa ufficialmente la data

È aumentata sensibilmente la fiducia in casa Juventus. L’ultima parte di stagione, prima della pausa per i Mondiali, è stata indubbiamente positiva per quanto concerne il campionato. Nessuno si sarebbe aspettato di ritrovarsi la ‘Vecchia Signora’ terza in classifica con un sostanzioso bottino di 31 punti, a dieci lunghezze dall’inarrestabile Napoli targato Luciano Spalletti.

Certo, il percorso nel complesso non può essere soddisfacente (soprattutto se si pensa alla parentesi da brividi in Champions League), ma i segnali di ripresa sono assolutamente incoraggianti. Anche perché i bianconeri hanno ritrovato quell’equilibrio che da sempre contraddistingue le squadre di mister Massimiliano Allegri. Non a caso, i sei successi consecutivi in Serie A sono stati messi a referto senza subire neanche un gol. È uno dei dettagli fondamentali che consentono al club di Exor di guardare al futuro con maggior ottimismo.

In tal senso, dobbiamo considerare pure il rientro a pieno regime – a meno di ulteriori intoppi a sorpresa avverrà da gennaio – di Paul Pogba, l’uomo che avrebbe dovuto cambiare il volto della mediana piemontese. Inoltre, il tecnico di Livorno potrà contare su un Federico Chiesa ancora più in forma dal punto di vista psicofisico. Assai importante, ovviamente, prepararsi al meglio in ottica ripresa e bisognerà osservare attentamente le amichevoli che la Juve disputerà nelle prossime settimane.

Juventus, UFFICIALE: fissata il 17 dicembre l’amichevole contro l’Arsenal

Tra i vari impegni, in particolare, è previsto pure uno scontro faccia a faccia con l’Arsenal guidato da Mikel Arteta (capolista in Premier League) all’Emirates Stadium. A questo proposito, il club bianconero ha da poco rilasciato un comunicato ufficiale sul proprio sito, nel quale rende nota la data in cui andrà in scena tale incontro: “Amichevole di grande fascino in programma per la Juventus. I bianconeri, il prossimo 17 dicembre, faranno visita all’Arsenal, capoclassifica in Premier League. Teatro della sfida sarà la casa dei Gunners, l’Emirates Stadium, con fischio d’inizio alle 19:00 italiane“.

Si legge, poi, nell’annuncio: “Un test di alto livello per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023, alle 18:30, in casa della Cremonese“.