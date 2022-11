Cristiano Ronaldo squalificato: la Fifa estende la sanzione

Piove sul bagnato: dall’Inghilterra arrivano novità importanti in merito all’attaccante portoghese

Cristiano Ronaldo continua ad essere sotto i riflettori. L’attaccante portoghese ha tanto fatto parlare di se dopo la lunga intervista, con cui di fatto ha detto addio al Manchester United.

Puntualmente, infatti, nelle scorse ore è arrivato il comunicato dei Red Devils, con il quale hanno annunciato la separazione da CR7. Il campione giocherà così i Mondiale senza una squadra. Ovviamente è solo questione di tempo.

Ronaldo ben presto inizierà una nuova avventura da un’altra parte. Il portoghese ha le idee chiare e dopo il Qatar vuole sposare un progetto che gli permetta di continuare a vincere, magari la Champions League. In questi giorni CR7 è stato accostato davvero a tutte le big europee. Si è parlato tanto di Psg ma anche di Real Madrid, oltre che del Chelsea.

Sullo sfondo restano le squadre italiane: dopo la Juventus, il portoghese potrebbe tornare a giocare in Serie A. Il Napoli sembra ormai un’ipotesi più che remota. Restano, invece, in piedi le idee Milan e Roma.

In questo momento, come detto, Ronaldo è totalmente concentrato sul Mondiale. Ci sarà tempo per pensare al suo futuro. Ci sta lavorando Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo, UFFICIALE: Out per due giornate

Chi però deciderà di investire sul portoghese non potrà utilizzarlo fin da subito. Ronaldo, infatti, sarà costretto a saltare le prime due partite di campionato. In queste ore è arrivata la decisione della Football Association in merito ad un episodio dello scorso 9 aprile: al termine di Manchester United-Everton, come tutti ricorderete, il calciatore portoghese rifilò una manata ad un giovane tifoso che gli porgeva il cellulare per un selfie.

Come riporta ESPN, Cristiano Ronaldo è stato squalificato per due giornate e multato di 50mila sterline nonostante abbia “ammesso che il suo comportamento sia stato scorretto. Una commissione di regolamentazione indipendente ha ritenuto che la sua condotta fosse sia impropria che violenta durante una successiva udienza e ha imposto tali sanzioni“, questa la decisione della Football Association. Milan, Roma e tutte le altre squadre sono dunque avvertite. Ronaldo, in qualsiasi squadra si trasferirà, non potrà giocare le prime due partite.