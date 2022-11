Affare con Conte: la Juventus ha già il sostituto

Un altro bianconero raggiunge il Tottenham di Antonio Conte: la Juventus ha già il sostituto. L’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus guarda già al dopo Szczesny e sta pensando di riaffidare la porta bianconera ad un portiere italiano.

Sono due i nomi in prima fila per i bianconeri: Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Il primo si è già conquistato la Nazionale di Mancini a suon di parate strepitose con la maglia dell’Empoli, il secondo si è subito ripreso alla grande con la Cremonese dopo lo stop per infortunio. Entrambi hanno grande talento e piacciono alla dirigenza della Juventus per il post Szczesny. L’estremo difensore polacco, come noto, è in scadenza di contratto nel giugno 2024 e al momento non ci sono segnali sul rinnovo. Ad oggi, in pole tra i due c’è Vicario: “Le voci non le ascolto, come ho già detto per me adesso l’importante è consolidarmi e fare alla grande con l’Empoli per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, poi per quello che sarà il futuro non lo so e in questo momento non mi interessa più di tanto. Mi concentro sul presente e sul lavoro per limare i difetti e migliorare ancora”. Il portiere dell’Empoli non vuole pensare al futuro, ed è ancora presto anche per Szczesny. Tuttavia, arrivano già le prime indiscrezioni sulle possibili destinazioni per il polacco.

Calciomercato Juventus, Szczesny al Tottenham: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, anche il Tottenham di Antonio Conte è alla ricerca di un nuovo portiere per l’eredità di Lloris. Nel mirino degli Spurs ci sarebbero Pickford, David Raya del Brentford e Robert Sanchez del Brighton. Anche Szczesny potrebbe però entrare nella lista dell’ex dirigente bianconero Fabio Paratici, che conosce bene l’estremo difensore polacco per le sue stagioni alla guida della Juve. La situazione contrattuale dell’ex Arsenal fa gola e l’affare potrebbe anche andare in porto a parametro zero nel 2024.