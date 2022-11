Regalo sotto l’Albero per Allegri: cenere e carbone per l’Inter

La Juventus ha un’urgenza per la finestra invernale del mercato. Il club bianconero punta a sorpassare la concorrenza della rivale Inter

C’è un’impellenza nel mercato della Juventus per la finestra di gennaio, a parte le negoziazioni per cercare di convincere Rabiot a restare sotto la Mole.

Massimiliano Allegri vuole rinforzare la fascia destra del proprio scacchiere tattico e ha chiesto una nuova pedina alle spalle di Cuadrado, in modo da avere maggiori soluzioni nel ruolo considerando anche il rendimento poco brillante del nazionale colombiano. Cherubini e Arrivabene sondano il mercato alla ricerca di un’opportunità a costi contenuti e sono diversi i nomi finiti nella lista della dirigenza della Continassa. Ad iniziare da Odriozola, l’ex Fiorentina che non rientra nei piani del Real Madrid e in estate accostato anche all’Inter. Dalla Roma invece l’occasione è rappresentata dalla rottura di Karsdorp con Mourinho che spingono l’olandese lontano dalla capitale. Il club giallorosso però non sarebbe troppo propenso a lasciare partire in prestito il giocatore e nella trattativa tra le due società potrebbe finire nuovamente il cartellino di McKennie.

Dall’estero può tornare di moda il profilo di Meunier dal Borussia Dortmund, mentre in Serie A sono tante le opzioni al vaglio degli uomini mercato della ‘Vecchia Signora’ oltre a Karsdorp. Piace Holm dello Spezia, così come l’attenzione si è spostata anche su Bergamo e sulla prestazioni di Maehle. Il laterale danese, impegnato al Mondiale con la propria Nazionale, è uno dei gioielli della ‘Dea’ finiti nei radar della Juve insieme a Scalvini, Okoli e Carnesecchi. Difficilmente l’Atalanta farà sconti per gennaio, però con la giusta offerta (15-20 milioni di euro) gli orobici aprirebbero ad una possibile partenza dell’ex Genk.

Calciomercato Juventus, idea Singo sulla destra: sfida al ‘nemico’ Marotta

Infine, il rinforzo per Allegri sul binario destro potrebbe arrivare direttamente dai cugini del Torino. Sul taccuino della dirigenza della Continassa ci sarebbe infatti pure Singo, che in estate avrà un solo anno di contratto con il sodalizio del patron Cairo e sul quale c’è la concorrenza soprattutto dell’Inter oltre che di Milan e Napoli. Per questo motivo la Juventus guarderebbe con attenzione agli scenari sul giocatore classe 2000, che senza le premesse per il rinnovo potrebbe liberarsi ad una cifra abbastanza accessibile (non superiore ai 10 milioni di euro) già nella finestra di gennaio.Tanti nomi in ballo, vedremo nelle prossime settimane su quale obiettivo virerà con decisione la ‘Vecchia Signora’ per accontentare Allegri per la casella di vice Cuadrado.