Nuova pretendente per Ronaldo: “Con lui vinciamo lo scudetto”

Cristiano Ronaldo, da poco diventato ufficialmente un calciatore svincolato, è ora a caccia di una squadra: arriva l’annuncio a sorpresa

Rescissione consensuale del contratto. È il triste epilogo della seconda avventura di Cristiano Ronaldo – oggi in campo da titolare nel match d’esordio del Mondiale contro il Ghana – con la maglia del Manchester United. L’ormai famosissima intervista rilasciata dal fenomeno lusitano ai microfoni di ‘Talk TV’ ha convinto i ‘Red Devils’ ad interrompere immediatamente il rapporto professionale.

Le parole forti e polemiche (indirizzate anche al mister Erik ten Hag) di CR7, ovviamente, non sono affatto andate giù al club inglese e la strada della separazione a questo punto era rimasta l’unica percorribile, sebbene il contratto dell’ex Real Madrid e Juventus fosse in scadenza giugno 2023. Ora c’è grandissima curiosità in vista della sessione del calciomercato che aprirà i battenti a gennaio. Dove proseguirà la carriera dell’attaccante? È questa la domanda che ci accompagnerà da qui alle prossime settimane.

Il potente procuratore del portoghese, Jorge Mendes, si è già attivato alla ricerca di una nuova sistemazione, che possa fare al caso del suo noto assistito. Ronaldo lo conosciamo bene: la volontà del calciatore è quella di essere ancora protagonista a livello europeo, con la possibilità di continuare ad alimentare i suoi record fantastici in Champions League. In tal senso, appare assai complicato un ritorno in Serie A, nonostante si sia tornati a parlare di big italiane come Roma o la stessa Juve. E trovare una piazza adatta non sarà per niente semplice: d’altronde la carta d’identità dice che il prossimo 5 febbraio la superstar di Madeira compirà ben 38 anni.

Calciomercato, spunta anche lo Zenit per Ronaldo

Intanto, spunta una nuova potenziale pretendente all’acquisto di CR7 a parametro zero. Si tratta dello Zenit San Pietroburgo, il quale potrebbe decidere di tentare l’asso lusitano su consiglio di Raul Riancho, ex allenatore dello Spartak Mosca. Riancho, in un’intervista, ha incluso nel discorso pure un altro free agent, ossia il centravanti russo Artem Dzyuba: “Ronaldo potrebbe trasferirsi in Russia. Lo Zenit è in grado di proporgli una buona offerta. La coppia Ronaldo-Dzyuba sarebbe meravigliosa per lo Zenit. Se vincerebbero il campionato? Sicuramente“, queste le parole di Riancho riportate da ‘Tribalfootball.com’. Vedremo come si concluderà la spinosa telenovela Ronaldo.