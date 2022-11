Sorpresa Vlahovic, ora è UFFICIALE

Sorpresa per Dusan Vlahovic dal Qatar: ora c’è anche l’annuncio ufficiale che toglie qualsiasi dubbio

E’ il vero primo big match del Mondiale. Brasile-Serbia è uno dei match più attesi della prima giornata della fase a gironi dei mondiali.

C’è la Seleçao, grande favorita alla vittoria finale, contro una delle outsider che potrebbe fare più strada. La Serbia ha diversi calciatori in grado di fare la differenza e molti giocano in Serie A: Milinkovic-Savic, ma anche Kostic e Vlahovic.

Proprio i due juventini non saranno presenti dal primo minuto contro il Brasile. Se di Kostic si sapeva, sorprende la panchina del bomber della Juventus. Alle prese con la pubalgia da diverse settimane, e reduce da diverse assenze con i bianconeri, l’ex Fiorentina non può essere al meglio della forma ed è per questo che il ct Stojkovic ha preferito non mandarlo in campo dal primo minuto. Così la coppia di attacco sarà formata da Mitrovic, grande protagonista con la maglia del Fulham, e Tadic.

Brasile-Serbia, le formazioni UFFICIALI: fuori Vlahovic

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison

SERBIA (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic; A. Mitrovic, Tadic