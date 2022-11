La Spagna non stecca la prima: Costa Rica travolta 7-0

È il Mondiale delle sorpresa, ma non è il caso della Spagna, almeno nella prima partita. Le furie rosse hanno travolto gli avversari con il risultato di 7-0

È una Spagna viva, vivissima e dalle qualità tecniche impressionanti quella che ha appena asfaltato una Costa Rica inerme di fronte agli attacchi degli uomini di Luis Enrique.

La partita è fin da subito a senso unico. Già all’11esimo, Dani Olmo sblocca la partita con un gran gol dopo una trama di squadra meravigliosa. Il centrocampo delle furie rosse domina la partita dal primo all’ultimo minuto e mette puntualmente davanti al portiere gli uomini offensivi. Al 21esimo arriva anche il raddoppio firmato da Marco Asensio su assist di un brillante Jordi Alba. L’idillio tecnico non si ferma e al 31esimo, sempre a distanza di dieci minuti, arriva il tris di Ferran Torres su calcio di rigore. Si va a riposo così e con la costante sensazione che un altro gol possa arrivare da un momento all’altro. A colpire è il modo in cui sta in campo la squadra di Luis Enrique: corta e compatta, senza subire praticamente nulla in fase difensiva.

La Spagna dilaga nel secondo tempo con un super Gavi

Nel secondo tempo, la musica non cambia, anzi. Al 54esimo arriva anche il poker, realizzato ancora da Ferran Torres. Segue una lunga fase di possesso palla, un controllo della partita solido da parte delle furie rosse. Poi l’accelerazione del 5-0: Gavi corona una partita stupenda con un esterno al volo che bacia il palo e si spegne in rete. Non finisce qui perché al 90esimo c’è gloria anche per Carlos Soler, che fissa il risultato sul 6-0. E c’è gioia anche per Morata che segna il 7-0. Meglio di così non poteva iniziare per la Spagna e l’auspicio di Luis Enrique è che sia l’inizio di una spedizione vincente.

SPAGNA-COSTA RICA 7-0

Marcatori: 11′ Dani Olmo (S), 21′ Asensio (S), 31′ Torres (S), 54′ Torres, 74′ Gavi (S), 90′ Soler (S), 92′ Morata (S).

Gruppo E

Spagna 3

Giappone 3

Germania 0

Costa Rica 0