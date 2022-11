La colpa è di Allegri: strano attacco in conferenza stampa

Nelle ultime ore, la notizia dell’infortunio ha aperto diverse polemiche e la frecciata all’allenatore della Juve non è mancata

Il calcio è fatto di sorprese e lo stiamo scoprendo anche nelle ultime ore, per come sta andando la prima giornata del Mondiale in Qatar.

Eppure, qualche notizia degna di nota ce la dà anche chi non ha ancora esordito nella massima competizione per Nazionali. Ci riferiamo, in questo caso, alla Serbia che esordirà contro il Brasile in un impegno non proprio semplice nella prima partita. E, quindi, Dragan Stojkovic avrebbe desiderato avere tutti a disposizione e in piene forze per affrontare l’appuntamento. Purtroppo per lui, non sarà così. Infatti, è notizia di oggi che Filip Kostic dovrebbe saltare il match a causa di un problema al polpaccio. Il Ct non l’ha presa per nulla bene e non ha fatto mancare una frecciata diretta a Massimiliano Allegri.

La frecciata di Stojkovic ad Allegri in conferenza stampa

Stojkovic, infatti, ha annunciato il probabile forfait di Kostic in conferenza stampa, e ve l’abbiamo riportato già nel primo pomeriggio di oggi. Poi, però, non è mancata anche una stoccata verso il tecnico livornese della Juve. In conferenza, infatti, ha usato un’espressione serba inusuale dalle nostre parti: “Ha usato la gamba sinistra invece di quella destra”. L’accusa è che l’esterno mancino sia stato spremuto a Torino, prima dell’inizio del Mondiale. E, quindi, anziché guarire dall’acciacco fisico che continuava a patire, l’ha aggravato. Un caso che potrebbe risolversi con il recupero del calciatore, ma che mette in difficoltà il selezionatore serbo in vista della fase a gironi. E non sarà comunque semplice brillare contro un Brasile che viene considerata una delle favorite per la vittoria finale.