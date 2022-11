Juve in ansia: l’asso va ko, c’è l’annuncio ufficiale

Juventus in ansia, dal Mondiale arriva l’annuncio ufficiale con l’infortunio per l’asso bianconero

Dopo un inizio di stagione tentennante, Filip Kostic è riuscito ad imporsi con la maglia della Juventus dimostrandosi un elemento chiave per Massimiliano Allegri. L’esterno serbo infatti ha saputo ritagliarsi un ruolo prezioso ed è diventato un componente fondamentale per il tecnico bianconero, in grado di portare gol ma soprattutto assist.

Da sempre componente chiave della nazionale serba, Kostic è stato convocato dal ct Stojkovic per far parte della spedizione che proverà a sorprendere tutti in Qatar. Con lui il compagno di squadra Vlahovic e tanti altri giocatori che militano nella nostra Serie A.

Niente Brasile per Kostic: l’annuncio ufficiale

Stojkovic però potrebbe essere costretto a dover rinunciare all’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte. Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico ha infatti parlato chiaro: “Kostic è sotto un grosso punto interrogativo, è infortunato dall’ultima partita della Juventus. Sente un infortunio muscolare”.

Una situazione che certamente preoccupa il ct serbo, che perderebbe con Kostic un elemento chiave del proprio scacchiere. La speranza di Stojkovic sarebbe quella di avere il giocatore della Juventus al 100% in vista delle sfide contro Svizzera e Camerun. “L’obiettivo è passare, non c’è solo il Brasile. Ci sono anche le sfide contro Svizzera e Camerun che sono importanti” ha sottolineato il ct in conferenza. Una speranza che nutre anche la Juventus, che certamente si augura che il proprio giocatore possa riprendersi al 100% senza accusare ricadute in vista di quella che sarà la ripresa del campionato in programma ad inizio gennaio.