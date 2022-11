Inghilterra, scatta l’allarme Kane: ora Southgate ‘trema’

Il bomber e capitano della Nazionale inglese è rimasto a secco nella gara d’esordio del Mondiale contro l’Iran vinta per 6-2

In casa Inghilterra è scattato l’allarme Harry Kane, rimasto a secco nella goleada di lunedì contro l’Iran al debutto Mondiale in Qatar.

Proprio nella gara d’esordio, il bomber e capitano della Nazionale inglese è uscito zoppicante a un quarto d’ora dal termine a causa dello scontro di gioco con Pouraliganji. Stando alle indiscrezioni provenienti da Oltremanica, il numero 9 londinese ha una caviglia dolorante che verrà sottoposta ad esami strumentali prima del match contro gli Stati Uniti. Non si teme nulla di serio, però è normale che Southgate e lo staff medico dell’Inghilterra vogliano vederci chiaro prima di decidere se impiegarlo venerdì sera.

Kane tra campo e calciomercato: il Tottenham vuole blindarlo, ma il Bayern non molla

Il nome di Kane è uno di quelli sempre in prima linea in ottica calciomercato. Come il suo allenatore Antonio Conte, ad oggi non si possono dare certezze assolute sulla sua permanenza al Tottenham. Gli ‘Spurs’, dei quali è ormai un simbolo, vogliono prolungargli il contratto in scadenza nel 2024, ma a lui non dispiacerebbe provare un’avventura all’estero. A tal proposito occhio sempre al Bayern Monaco, che non ha più rimpiazzato Lewandowski. Proprio Kane sarebbe il preferito del tecnico dei bavaresi Nagelsmann. Ostacolo? Il prezzo. Levy vorrebbe più di 100 milioni per il suo cartellino.