Francia, infortunio tremendo: UFFICIALE la rottura dei legamenti

La Francia vince all’esordio contro l’Australia, ma arriva un pesante infortunio: ufficiale la rottura dei legamenti

Una vittoria fondamentale per la Francia per iniziare bene il Mondiale nella giornata delle sorprese. Infatti dopo la sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, anche la Nazionale francese inizia col brivido andando subito sotto nel punteggio contro l’Australia col gol di Goodwin dopo solo nove minuti. Poi però la squadra di Deschamps si sveglia e ribalta subito il match.

I gol di Rabiot, Mbappe e la doppietta di Giroud portano la Francia a conquistare la prima vittoria del cammino in Qatar. Le brutte notizie però non mancano. Infatti dopo poco meno di un quarto d’ora di gioco la Francia è costretta a operare il primo cambio. Sin dal primo momento si capisce che l’infortunio è grave e oggi arriva la conferma ufficiale: rottura del legamento crociato.

Francia, tegola per Deschamps: rottura del legamento crociato per Hernandez

Continua la maledizione degli infortuni in questo Mondiale in Qatar. Prima dell’inizio della manifestazione sono stati tanti i giocatori che hanno dovuto alzare bandiera bianca per via di alcuni infortuni. Le partite continuano a essere molto ravvicinate e lo stop è dietro l’angolo.

Questa volta a essere duramente colpita è la Francia, con il brutto infortunio subito da Lucas Hernandez. Il terzino del Bayern Monaco infatti al minuto 13 del primo tempo della partita contro l’Australia ha dovuto lasciare il campo per infortunio, che subito si è capito fosse grave. Questa mattina è arrivata l’ufficialità da parte della Nazionale francese che ha reso nota la rottura del legamento anteriore del ginocchio destro per Lucas Hernandez. Un duro infortunio che oltre a mettere fuori dai giochi il giocatore per il Mondiale, dovrebbe tenerlo fuori per il resto della stagione col Bayern Monaco. Dunque arriva la prima pesante tegola per la Francia, con Deschamps che ricorrerà, come fatto già ieri, all’utilizzo di Lucas, Theo Hernandez, terzino del Milan, che probabilmente ora sarà titolare sulla fascia sinistra. Probabilmente però non è questo il modo in cui avrebbe voluto conquistare la titolarità al Mondiale.