TV PLAY | Nuovo portiere per la Juventus: “Lui mi piace di più”

La Juventus pensa al futuro tra i pali e arriva la decisione tra due portieri italiani: “Meglio Carnesecchi”, questa la scelta

Il Mondiale si è preso totalmente la scena in questo periodo, come giusto che sia, ma nel frattempo i club pensano anche a gennaio, quando tutto ripartirà, tra cui il calciomercato. Un mese in cui si effettueranno trasferimenti importanti per la seconda parte di stagione e si porranno le basi per il calciomercato estivo.

In casa Juventus si pensa a come rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri ma si ragiona già anche in chiave futura per quanto riguarda il titolare tra i pali. Infatti la ‘Vecchia Signora’ pensa a un possibile erede di Wojciech Szczesny. Nel mirino ci sarebbe Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli che piacerebbe anche alla Roma. Ma arriva la decisione: “Meglio Carnesecchi”.

Juventus, senti Viviano: “Io prenderei Carnesecchi”

La Juventus è già attiva sul mercato, cercando di rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione. Nel frattempo si ragiona anche sul futuro tra i pali, con Wojciech Szczesny che potrebbe porre fine all’avventura in bianconero. Tra i portieri accostati ai bianconeri c’è Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli osservato da diversi club, ma Emiliano Viviano, ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play ha idee diverse:

“Generalmente come portiere mi piace di più Carnesecchi di Vicario. Però Vicario ha fatto due campionati mentre Carnesecchi in A ha fatto appena qualche partita. Non voglio sembrare irrispettoso, c’è da dire anche che Vicario l’anno scorso è stato il portiere con più parate in Europa, ma giocando in una maniera diversa da quella che c’è in club come Juventus o Roma, cambia un po’ il mondo, il tipo di gioco, lo stare sotto stress, poi se fossi in una di queste società comunque prenderei Vicario, è bravo, ma mi piace di più Carnesecchi”. Dunque Viviano consiglia alla Juventus e alla Roma, due squadre interessate a Vicario, di puntare su Carnesecchi, portiere in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, che continua a essere uno dei portieri più promettenti del panorama italiano.