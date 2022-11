Cristiano Ronaldo torna da Re: richiesta al Presidente

Cristiano Ronaldo è ufficialmente senza squadra, ma potrebbe trovare presto una nuova casacca: petizione al Presidente per ingaggiarlo subito

Essere Cristiano Ronaldo significa essere sempre al centro del palcoscenico, sempre sotto la luce dei riflettori e delle attenzioni mediatiche. Una condizione normale, ma che sarà ancora più accentuata dall’annuncio della rescissione consensuale con il Manchester United. Ora CR7 disputerà il Mondiale in Qatar da svincolato, il più grande free-agent di lusso della storia.

Nelle prossime settimane sarà impossibile scindere il cammino del Portogallo nella Coppa del Mondo dal futuro del cinque volte Pallone d’Oro. Tante sono le voci di mercato che si rincorrono, ma non ci sono ancora certezze su quella che potrà essere la sua prossima squadra. Dalla Spagna, intanto, arrivano notizie che faranno sicuramente sorridere l’ex numero ‘7’ della Juventus: molti tifosi del Real Madrid sui social hanno chiesto a Florentino Perez di ingaggiare nuovamente Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, però, il Presidente delle ‘Merengues’ non sarebbe convinto di questa scelta.

Petizione per riportare Ronaldo al Real: offerto anche al Barcellona

Tutte le attenzioni del mondo sono catalizzate da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. La volontà e le richieste dei tifosi del Real Madrid di riaverlo in squadra si scontrano con la visione differente di Florentino Perez. Intanto, la giornalista Veronica Brunati ha rivelato che il Barcellona sta chiudendo l’operazione che porterà Ruben Neves al servizio di Xavi e che CR7 sarebbe stato offerto ai catalani. Anche in questo caso, però, i piani della dirigenza catalana potrebbero non prevedere l’ingaggio del cinque volte Pallone d’Oro.

Hey Cristiano, se non ricordiamo male, nella tua bacheca personale manca solo un Mondiale e la coppa “Nexus” della #SerieBKT. Ti aspectiamo! 😃 Ah, sabato torna il campionato e non ci fermiamo durante i Mondiali. pic.twitter.com/YC9agavOnM — Lega B (@Lega_B) November 23, 2022



In questo momento di incertezze e incognite, si inserisce anche l’Italia. Questa volta non si tratta solamente di club di Serie A, ma a provarci con Cristiano Ronaldo è direttamente la Lega di Serie B. Sui profili ufficiali della ‘B’ è stato lanciato questo messaggio a CR7: “Hey Cristiano, se non ricordiamo male, nella tua bacheca personale manca solo un Mondiale e la coppa ‘Nexus’ della SerieBKT. Ti aspectiamo”. Un messaggio scherzoso, che però sottolinea ancora una volta la potenza mediatica di Cristiano Ronaldo: il più grande svincolato di lusso di ogni epoca.