Belgio-Canada 1-0, Batshuayi e caos VAR: “Come in Juve-Salernitana”

Belgio-Canada 1-0: la decidono Batshuayi e arbitro e Var: “Come in Juve-Salernitana”. Il racconto della partita

Buona la prima per il Belgio di Roberto Martinez. I Diavoli Rossi non steccano all’esordio contro il Canada, nonostante un match piuttosto equilibrato e un primo tempo nettamente favorevole a Davies e compagni.

Sono tante le occasioni per il Canada nei primi 45 minuti, soprattutto un calcio di rigore parato da uno strepitoso Courtois ad Alphonso Davies. A sbloccare il match è il Belgio, con Batshuayi imbucato in area che non sbaglia a tu per tu con il portiere. A far discutere, però, sono alcune decisioni prese dall’arbitro zambiano Janny Sikazwe, una in particolare. Manca infatti un altro calcio di rigore in favore dei canadesi, piuttosto netto e non segnalato dalla sala Var. E sui social esplode la polemica.

BELGIO-CANADA 1-0: 44′ Batshuayi

Belgio-Canada, caos Var e nuove polemiche social

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Partite come Belgio – Canada fanno male al calcio . Posso accettare un errore dell’arbitro, non accetto che con l’aiuto del Var non si concedano due rigori netti a favore della squadra nordamericana che esce sconfitta da una partita a dir poco falsata. — Fausto Del Duca 🖤 (@Fausto_delduca) November 23, 2022

il #Canada

alla prima partecipazione in un Mondiale, sta prendendo il #Belgio a pallate in faccia

(partita condizionata MOLTO se non totalmente da arbitro e var con 2/3 scelte decisive so fino del risultato) 1-0 Belgio. Immeritato.#BelgioCanada #WorldCup2022 — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🙅🏻🤍🖤 (@pazzamentejuve) November 23, 2022

L’arbitro di Belgio-Canada é assolutamente inadatto, nel 2022 ancora questi arbitri nella massima competizione del mondo?#FIFAWorldCup2022 #BEL #CanadaRED — Matteo Brandimarte (@MatteBrandi21) November 23, 2022

Arbitro francamente imbarazzante. Ma chi l’ha convocato? #BelgioCanada — Jcp (@JcpTrf) November 23, 2022

Come si fa a scegliere un arbitro del genere per un mondiale?

Inguardabile #Qatar2022 #BelgioCanada — Saverio Fattori (@SaverioFattori) November 23, 2022

A prescindere dalle cavolate dell’arbitro è inconcepibile come il VAR non sia intervenuto a correggere tale orrore… Un pò come in juve salernitana — Corsaro nero 🤍🖤 (@Eretico_sempre) November 23, 2022

L’arbitro è solo incapace. Lo scandalo è il Var. — ZaG🇮🇹🇪🇺 (@legenrehumain) November 23, 2022