Bufera Di Maria: “Lontano dalla Juve sembra Nesta, ma è inguardabile”

Angel Di Maria e Leo Paredes in campo da titolari con l’Argentina e ovviamente partono le polemiche juventine sui social

Oggi, al terzo giorno di Mondiali, si gioca la prima partita alle 11 del mattino italiane, quella tra Argentina e Arabia Saudita che sulla carta non ha storia. E in effetti alla fine del primo tempo la Seleccion conduce ma solo 1-0 e con gol segnato su calcio di rigore dall’uomo più atteso, Lionel Messi. E con due reti annullate per fuorigioco a Lautaro Martinez, più un’altra sempre alla ‘pulga’ del PSG.

Ma l’attenzione in Italia è rivolta anche e soprattutto ai giocatori che militano nel nostro campionato, che nella formazione titolare sono tre. Lautaro appunto, poi Paredes e Di Maria su cui ci sono in particolare gli occhi della Juventus e dei tifosi. Il motivo è chiaro e relativo agli acciacchi e gli infortuni che li hanno costretti a saltare diverse partite con la maglia bianconera. E per entrambi c’è stata una pioggia di critiche per la prestazione comunque vogliosa a livello fisico e non solo, anche se con più di qualche errore e una prestazione a livello qualitativo non eccelsa. Al centro delle attenzioni soprattutto il Fideo: “Di Maria fa un tackle in scivolata alla Nesta ogni 33 secondi mentre da noi si rompeva scendendo dal pullman”, “Di Maria ha fatto 15 scatti e 20 scivolate in 40 minuti”, “Noto con grande sorpresa che Di Maria e Paredes stanno bene!”, “L’Argentina è uno squadrone anche con Paredes e Di Maria in campo”.

Argentina-Arabia Saudita, quante polemiche su Di Maria sui social: “Peggiore in campo”

E ancora “Di Maria ricordati che giochi per la Juve a gennaio, voglio vedere che scuse trovi”, “Di Maria e De Paul con la maglia del Brasile”. Effettivamente l’Argentina è andata più volte a un passo dal gol, ma alcuni uomini chiave non stanno giocando benissimo e stanno sbagliando molto, vedi lo stesso Di Maria, ma anche De Paul. Ma ovviamente sul Fideo i giudizi sono molto più severi: “Di Maria peggiore in campo per distacco, mamma mia che giocatore finito”, “Di Maria fino ad ora inguardabile”, “Di Maria e Paredes stanno giocando come se fossero alla Juve… Invisibili”, “Di Maria e Gomez perché giocano? Mistero”, Ma Di Maria gioca? No perché dicono che l’Allegrismo lo abbia reso un giocatore devastante, con una fame esagerata”, “Di Maria finito”.

Di Maria fa un tackle in scivolata alla Nesta ogni 33 secondi mentre da noi si rompeva scendendo dal pullman — Andrea 🇵🇹 (@Bresingar) November 22, 2022

Di Maria ha fatto 15 scatti e 20 scivolate in 40 minuti. Cosa ne pensano gli juventini? — Signor Bean 🐻 (@BeanInterista) November 22, 2022

Noto con grande surprais che DiMaria e Paredes stanno bbbene !! #ArgentinaArabiaSaudita — Gianpaola 🔆 (@gianpaolag18) November 22, 2022

L'Argentina è uno squadrone anche con #paredes e #dimaria in campo. — 3asler (@3asler_) November 22, 2022

di maria ricordati che giochi per la juve a gennaio.

voglio vede che scuse trovi — beatrice🇦🇷 (@sonobiondaa_) November 22, 2022

Di Maria finito 😮‍💨 — Ismael Akadiri (@IsmaelAkadiri4) November 22, 2022

Ma DiMaria anche denominato Di Magia gioca? No perché dicono che l'Allegrismo lo ha reso un giocatore devastante, con una fame esagerata — Ermenegildovic Cicconi in Onana 🇦🇷🇭🇷🇨🇲🧉🔪🦍 (@Cic1Cicconi) November 22, 2022