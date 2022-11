"Pre-accordo": Zidane sta per tornare in panchina

Zinedine Zidane sarebbe sempre più vicino al ritorno in panchina, si parla già di pre-accordo: l’indiscrezione e tutti i dettagli

“Tornerò presto, aspettate un po’. Sarà presto, non sono lontano dall’allenare di nuovo”. Lo ha annunciato nelle scorse settimane Zinedine Zidane, uno dei tecnici attualmente liberi più ambiti e chiacchierati in sede di calciomercato.

“Mondiali in Qatar? Lasciamo da parte le polemiche e dare spazio al campo per tutti gli appassionati che vogliono solo vedere calcio. In ogni caso, qualsiasi cosa si dica non sarà mai giusta e non sarà mai abbastanza appropriata. Quindi lasciamo spazio alla competizione in modo che tutti gli appassionati si divertano”, ha anche dichiarato l’ex allenatore del Real Madrid. Proprio dopo il Mondiale potrebbe ripartire l’avventura in panchina del francese. Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare con forza di Zizou come prossimo CT della Francia al posto di Deschamps. “Io e Deschamps abbiamo un patto per questo Mondiale. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro. In questo caso avrà lui la scelta se continuare o meno con il progetto Nazionale. In caso contrario sarò io a decidere e il suo posto non sarebbe al sicuro”, ha recentemente annunciato il presidente della Federazione francese Le Graet. In ogni caso, dopo un Mondiale vinto e il flop Europeo, difficilmente l’ex tecnico della Juventus proseguirà sulla panchina della Nazionale francese oltre il Qatar. L’indiscrezione su Zidane arriva dalla Spagna.

Calciomercato, pre accordo Zidane-Francia: tutti i dettagli

Zinedine Zidane sarà il prossimo commissario tecnico della Francia dopo il Mondiale. Lo assicura il ‘Mundo Deportivo’, che parla addirittura di un accordo di massima già raggiunto della Federcalcio francese con l’ex allenatore del Real Madrid per il post Qatar 2022. Mentre Didier Deschamps e la sua Francia campione in carica preparano il debutto contro l’Australia, in programma questa sera, in Spagna si parla dunque di pre-accordo: salvo sorprese, l’ex centrocampista e allenatore della Juventus lascerà la guida della Nazionale al suo ex compagno proprio in bianconero. Zidane in passato è stato più volte accostato anche alla panchina della Juve, un ritorno per il momento da escludere.