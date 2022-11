Juve-Inter, ci risiamo. Ha scelto l’Italia: è deciso

Inter e Juventus di nuovo si sfidano per un big che cerca rilancio: il nome è in orbita da tempo, può arrivare con una formula favorevole

Inter e Juventus sempre più spesso sono arrivate a contendersi giocatori sul calciomercato, a sfidarsi sia per obiettivi poi concretizzati che per semplici interessi in comune. Il caso più clamoroso è stato ovviamente Bremer, grande obiettivo di Marotta che poi – visti i dubbi e le difficoltà nerazzurre – ha scelto la Juve.

Ovviamente le sfide si ripropongono in ogni finestra di mercato, per ruoli magari diversi. In questi mesi sotto osservazione ci sono soprattutto gli esterni, in particolare quelli mancini. Grimaldo e Guerreiro sono i nomi accostati a entrambe le società, tutti e due in scadenza a giugno 2023 e per cui occasioni imperdibili. E che Inter e Juve vorrebbero provare ad anticipare a gennaio, pagando magari un indennizzo. Operazioni comunque complicatissime per l’inverno. Tra gli altri possibili profili che possono scatenare un derby d’Italia c’è pure Marcus Thuram, che però più che altro è in orbita interista. Da tempo per la Juve si parla anche di Christian Pulisic, americano ora impegnato al Mondiale che al Chelsea è ormai un peso.

Pulisic ancora nel mirino di Inter e Juve: vuole rilanciarsi

Pulisic sta giocando con il Chelsea, ma solo scampoli di partita e pochissimi match da titolare. In 18 presenze totali in tutte le competizioni i minuti sono stati solo 607 e soprattutto uno solo è il gol messo a segno in tutta la stagione. Confermando che per i Blues, lo statunitense è diventato un elemento da sacrificare per fare spazio a nuovi innesti. Con il tentativo di recuperare qualcosa rispetto ai circa 65 milioni spesi per prenderlo dal Dortmund tre anni fa. Secondo ‘fichajes.net’, l’avventura al Chelsea è da ritenersi sostanzialmente conclusa, vuole ridare slancio alla sua carriera. E potrebbe farlo proprio grazie all’interesse di Juventus e Inter, ritenute le due favorite per Pulisic.

Un cartellino comunque costoso, difficilmente raggiungibile per l’Inter se non con una formula particolarmente favorevole. Anche se con i Blues c’è in ballo pure la questione Lukaku, per cui i discorsi e i tavoli sono già aperti. La Juve invece deve capire cosa succederà con Di Maria, molto probabilmente andrà sostituito, l’ex Dortmund può giocare sia a destra che a sinistra indistantemente. Un giocatore così duttile non può che far comodo. Per i bianconeri se ne era parlato in uno scambio con de Ligt, era uno dei nomi sul tavolo. Ora la trattativa va ricominciata da capo. Ma il suo profilo continua a essere in orbita Serie A.