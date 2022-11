Intreccio mondiale da 150 milioni: così la Juventus perde Milinkovic

Milinkovic-Savic resta obiettivo della Juventus ma l’affare da oltre 150 milioni può portarlo lontano dai bianconeri

Che Milinkovic-Savic sia un obiettivo della Juventus non è certo una novità. Il centrocampista serbo, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024, è da anni ormai sul taccuino dei possibili acquisti della società bianconera.

Un’idea che ha sempre fatto i conti con le richieste, esose, del presidente Claudio Lotito. Un muro difficile da superare, tanto che finora Milinkovic non si è mai mosso da Roma. Questa però potrebbe essere una stagione con un epilogo diverso: senza rinnovo, infatti, la Lazio potrebbe dare il via libera alla sua cessione, evitando così il rischio di perderlo a zero l’anno successivo.

Un’eventualità che, invece, fa gola proprio alla Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, il club piemontese non sta pianificando un assalto a gennaio, puntando su un centrocampista più giovane e dall’ingaggio meno elevato. Qualora però in estate ci fosse la possibilità di acquistarlo a costo contenuto o a zero nell’estate 2024. Un piano che l’intreccio da centocinquanta milioni rischia di mandare in frantumi.

Calciomercato Juventus, così salta Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic sarà uno dei giocatori più seguiti del Mondiale. La sua Serbia punta a fare strada ed è attesa dal difficile debutto con il Brasile. C’è un altro uomo mercato che ha già fatto irruzione (con gol) nel torneo: Jude Bellingham. Il centrocampista del Borussia Dortmund è stato uno dei protagonisti della roboante vittoria inglese contro l’Iran.

Il 19enne è il pallino del Real Madrid, ma la concorrenza è molto folta con le società della Premier League pronte a fare follie per lui. Si parla di una cifra intorno ai centocinquanta milioni di euro, somma che metterebbe in difficoltà lo stesso club spagnolo. Così da Madrid sono pronti a virare su un altro obiettivo e, stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, Florentino Perez potrebbe far partire l’assalto proprio a Milinkovic. Qualora il Real perdesse Bellingham, quindi, ecco che partirebbe l’offerta importante con destinataria la Lazio. La proposta che potrebbe fare breccia e avere il via libera per il trasferimento. Con la Juventus che sarebbe tagliata fuori.