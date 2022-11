“È stato bello ritrovarci”: Conte manda in tilt i tifosi della Juve

L’ultima foto postata da Antonio Conte sui propri profili social ha mandati in visibilio i tifosi della Juventus. Cosa è successo.

“Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“. Il legame indissolubile che unisce Antonio Conte alla Juventus si presta molto bene a questa frase di Venditti. Già, perché una parte sempre più consistente della torcida bianconera ha ormai archiviato il modo con il quale il tecnico salentino ha voltato le spalle al suo mondo.

Qualche mese fa, quando i risultati della compagine di Allegri avevano fatto sprofondare Vlahovic e compagni nel baratro più totale, i social erano stati inondati da messaggi di tifosi della Juve ansiosi di un ritorno in panchina del loro ex condottiero. Del resto Conte non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza al termine di questa stagione. Argomento che volente o nolente dovrà essere approfondito nel corso delle prossime settimane, per evitare il rischio di procrastinare un tema di cruciale importanza per gli Spurs. Conte non ha chiuso le porte ad una sua permanenza in quel di Londra, anzi: tuttavia, l’ex allenatore dell’Inter vuole garanzie chiare e definite dal suo attuale club, sia sul mercato sia come ambizioni di crescita.

Juventus, Conte e la foto che scatena il web: cosa è successo

Conte-Juventus, dicevamo. Se il binomio non può essere (ancora) riproposto in panchina, una foto ha letteralmente fatto il giro del web. In un post apparso sui profili social di Conte, infatti, si può apprezzare una foto che ritrae l’attuale tecnico del Tottenham in un campo da calcio, abbracciato da tanti suoi ex amici-colleghi. Tra questi, impossibile non riconoscere Moggi, Lippi, Ravanelli, Pessotto, Di Livio e Montero. La didascalia alla foto è eloquente: “È stato bello ritrovarci tutti insieme dopo tanto tempo.”

Incontro che non è di certo passato inosservato, e che ha calamitato l’interesse di molti tifosi della Juve. Sono infatti tantissimi i messaggi con cui i sostenitori della “Vecchia Signora” stanno provando a convincere Conte a ritornare sulla panchina bianconera. Frasi del tipo “Torna a casa capitano“, oppure “Ti aspettiamo a Torino quest’estate, Antonio” o ancora “Torna, Mister“, hanno fatto da corollario ad una rimpatriata da amici che sicuramente farà parlare (mediaticamente) di sé.