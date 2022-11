Nuova avventura per Ronaldo: la scelta di CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo ancora tutto da decidere dopo la separazione ufficiale dal Manchester United: i club interessati

Cristiano Ronaldo svincolato. Quello che soltanto un anno fa sembrava impossibile, è diventato ora realtà.

Colpa della rottura drastica e insanabile con il Manchester United. L’intervista di CR7 è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha portato all’annuncio di questo pomeriggio. “Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato”.

Già da oggi quindi il portoghese, atteso dal debutto mondiale di giovedì contro il Ghana, è un calciatore libero e può accordarsi con un altro club per iniziare a giocare fin da gennaio. Sì, ma quale squadra è pronta ad accogliere Ronaldo? L’interrogativo non è di semplice soluzione perché sono diversi gli aspetti da prendere in considerazione. Oltre a quello tecnico, con l’attaccante che in questa stagione ha giocato poco e non è sembrato mai essere decisivo come in passato, c’è da considerare l’impatto che potrebbe avere sullo spogliatoio. Ovviamente non secondario anche l’aspetto mediatico con Ronaldo capace ancora di convogliare su di sé tutta l’attenzione della stampa.

Calciomercato, Ronaldo gratis: ecco dove

Tutti fattori che qualsiasi squadra interessata a Ronaldo dovrà prendere in considerazione, partendo però da una certezza: CR7 arriverà a parametro zero. Ecco perché qualsiasi club è legittimato a sognare il grande colpo, anche se il portoghese aspira ad un’ultima avventura ad altissimo livello.

C’è la Champions nei pensieri di Ronaldo ed allora la scelta potrebbe cadere su una delle 16 squadre impegnate negli ottavi di finale. Una su tutte potrebbe essere la favorita a mettere a segno il colpaccio: il Chelsea. I Blues ci hanno già pensato in estate, lasciando poi perdere perché Tuchel non era particolarmente attratto dalla possibilità di avere in rosa CR7. Non che Potter spinga da questo punto di vista, ma il nuovo proprietario Boehly è invece tentato dal vedere il nome Ronaldo dietro una maglia ‘Blues’.

Chelsea ma non solo: se lo Sporting resta una possibilità, con l’affascinante ritorno a casa per chiudere la carriera, rivederlo in Serie A (Napoli, Roma o Milan che sia) appare molto complicato. Come complicato è un approdo a stagione in corso al Psg di Messi o il ritorno al Real Madrid. In ballo ci sono anche il Newcastle, il Galatasaray, che lo ha cercato in estate, e la MLS con David Beckham che accoglierebbe volentieri il suo vecchio compagno di squadra. Ora però Ronaldo ha la testa al Mondiale ed è probabile che la decisione sul futuro arrivi soltanto alla fine della rassegna iridata.