Juve-Inter, la decisione è arrivata: il mancino arriva a zero

Juve e Inter incrociano di nuovo le spade per uno degli esterni mancini più forti in Europa: la decisione è presa

Gli esterni sinistri di valore in questi anni sono diventati merce sempre più rara. Lo sanno bene anche in Serie A, dove sono pochi anzi pochissimi i top player su quella fascia. L’unico probabilmente è Theo Hernandez, che sta facendo le fortune del Milan a differenza di altre big che si trovano in difficoltà. La Roma avrebbe Spinazzola, ma dopo l’infortunio sta faticando parecchio e i tempi in cui lo voleva il Real Madrid sembrano lontani.

Al tempo stesso l’Inter poteva contare su Ivan Perisic, che però in estate ha fatto le valigie ed è volato al Tottenham di Conte. Il sostituto designato era Robin Gosens, che però è rimasto un oggetto misterioso, per cui il top player nerazzurro in questo momento è Federico Dimarco. E la Juventus da anni ormai non ha giocatori di spessore internazionale sulla fascia sinistra. L’ultimo è stato il primo Alex Sandro, il prossimo anno tornerà Cambiaso ma avrà bisogno di tempo. Non a caso i bianconeri sono a caccia di un calciatore importante – già per gennaio – e sta osservando tanti profili, con Grimaldo nome ormai chiacchieratissimo. Ovviamente lo spagnolo resta tra i primi nomi, anche per la scadenza nel 2023 che però aumenta la concorrenza. Situazione simile a un altro grande obiettivo come Raphael Guerreiro.

Inter e Juve duellano per Guerreiro: il Borussia Dortmund ha deciso

La Juventus, come detto, sta cercando rinforzi già per gennaio, ma trovare un big in inverno è un’impresa. Anche perché bisognerebbe comunque sborsare una cifra relativamente importante per un calciatore libero a zero tra pochi mesi. E in un momento del genere, i bianconeri come tutti gli altri club devono centellinare le risorse. Raphael Guerreiro è un vecchio pallino della Juve come dell’Inter ed entrambe sono ancora sulle sue tracce. Come riporta la ‘Bild’, però, un suo addio al Borussia Dortmund già in inverno è praticamente impossibile.

I tedeschi lo aspettano dopo il Mondiale, per loro è una presenza troppo importante per rinunciarci a stagione in corso, anche se questo vorrebbe dire perderlo a zero. E nonostante i tanti infortuni che gli hanno fatto perdere più di 40 partite dal 2018. Gli interessi di West Ham e Leeds tra le altre, in aggiunta alle indiscrezioni su Juve e Inter, non convinceranno il Dortmund a lasciarlo andare già a gennaio. Anche se il rinnovo pare strada non semplice da percorrere. La Serie A dovrà aspettare.