Mendy sbaglia, Gakpo e Klaassen ringraziano: prima gioia Olanda

L’Olanda si impone nel finale con le reti di Gakpo e Klaassen: gli orange vincono 2-0 contro il Senegal

Dopo la scorpacciata di gol di Inghilterra-Iran (6-2), arriva il match finora più equilibrato dei Mondiali. Senegal-Olanda era l’incontro più atteso di giornata, quello che presentava la sfida – almeno sulla carta- tra due possibili outsider della rassegna iridata.

Hanno la meglio gli orange con due reti nel finale di Gakpo, uno degli uomini più attesi della nazionale di van Gaal, e Klaassen.

Dopo la vittoria dell’Ecuador al debutto contro il Qatar nello stesso girone, le due compagini hanno dato vita ad un match equilibrato, dove a prevalere è stata più la paura di perdere che la voglia di vincere. Poche le occasioni da rete con l’Olanda che ci prova nel primo tempo con lo stesso Gakpo ma senza riuscire a battere Mendy.

Senegal-Olanda 0-2: Mendy da horror

Nella ripresa il copione non cambia, nonostante i cambi degli allenatori. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0, senza azioni che fanno pensare ad un possibile gol. Proprio quando tutto sembra orientato al pareggio ecco l’azione del gol. Cross dalla trequarti, uscita maldestra di Mendy, Gakpo stacca con ottima scelta di tempo e porta in vantaggio l’Olanda. Il Senegal prova una reazione immediata ma l’assalto degli ultimi minuti non porta ad alcun frutto e nel finale arriva il contropiede del 2-0, finalizzato da Klaassen con un’altra incertezza del portiere del Chelsea.

Vince quindi l’Olanda che raggiunge l’Ecuador a tre punti e lo sfiderà tra quattro giorni. Per il Senegal appuntamento a venerdì contro il Qatar per il riscatto immediato e per restare in corsa per gli ottavi di finale.

SENEGAL-OLANDA 0-2: 85′ Gakpo (O), 98′ Klaassen (O)

Classifica Gruppo A: Ecuador 3, Olanda 3, Senegal 0, Qatar 0.