Il 6-2 non basta, bufera su Inghilterra-Iran: cosa sta succedendo

L’Inghilterra non ha fallito l’obiettivo contro l’Iran, conquistando tre punti pesanti. Le critiche, però, non mancano per un calciatore

L’Inghilterra non ha affatto deluso le aspettative contro l’Iran, balzando già in testa al gruppo B in attesa di USA e Galles.

Il 6-2 lascia, per il momento, con la pancia piena i tifosi ma non senza una nota stonata. Infatti, il nome di Harry Maguire continua a dividere i supporters in Italia come in Inghilterra, ma attirando soprattutto un gran numero di critiche. Nelle scorse settimane se n’è parlato tanto, soprattutto per la scelta di Southgate di non convocare Smalling o Tomori e di mantenere il centrale del Manchester United come uno dei pilastri della Nazionale. Oggi ha iniziato bene contro l’Iran, ma poi l’errore non è mancato.

Maguire preso di mira sui social: cosa è successo

In occasione del primo gol di Taremi, infatti, il movimento di Maguire è stato completamente sbagliato e ha permesso all’attaccante di andare in gol. Poi il centrale di difesa si è anche infortunato ed è stato presa di mira dagli spettatori italiani, inglesi e di tutto il mondo per la prestazione odierna. In molti pensano che l’Inghilterra funzioni meglio senza di lui, altri rivendicano la mancata convocazione di Tomori del Milan. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

Iran talmente osceno che hanno fatto sembrare anche Maguire buono all’inizio. Poi sul gol piedoni quadrati si è perso Taremi😂#InghilterraIran pic.twitter.com/61TPuB4pjU — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) November 21, 2022

Se Inghilterra perde Maguire diventa la favorita del mondiale #Qatar2022 — Luigi Scerre (@luigiscerre) November 21, 2022

grandissimo rashford che in un minuto ha fatto di più di maguire in tutta la partita — giulia ⤾ (@giulia_beato) November 21, 2022

Se #Maguire si infortuna, l’🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ha buone chances di vincere il mondiale. #ENGIRN — #ALLEGRIOUT (@PaladinoPaolo) November 21, 2022

Tomori è 100 volte maguire e stones ah no scusatemi maguire ha fatto una partita buona dopo 2 anni dimenticavo — Spizzi (@FlaRusso97) November 21, 2022

Si è fatto male Maguire, ma tanto in panchina c’è Tomori…ah no? pic.twitter.com/kjgTJnZOEJ — Peppe (@Peppe3112_) November 21, 2022

e FOLLIA che Maguire sia li e Tomori neanche convocato — giorgia (@sparklylou) November 21, 2022